Un adolescent de 17 ans arrêté pour les piratages d'Uber et Rockstar Games

La police britannique a arrêté un suspect dans le cadre des cyberattaques d'Uber et Rockstar Games, studio qui s'est fait voler le code source de GTA VI. Elle a annoncée le 24 septembre 2022 avoir inculpé un adolescent pour violation de sa liberté conditionnelle et deux piratages. Le message est évasif, mais il semble bien que l'adolescent âgé de 17 ans soit mis en cause dans les deux piratages précités.



Teenager charged with breach of bail and computer misuse offences pic.twitter.com/8rQnsPblIL — City of London Police (@CityPolice) September 24, 2022



Des liens avec Lapsus$

Le suspect a été arrêté, puis placé en cadre à vue, le 22 septembre à Oxfordshire dans le cadre d'investigations menées par la National Cyber Crime Unit (NCCU) qui est rattachée à la National Crime Agency (NCA). Si l'identité de l'adolescent arrêté n'a pas été divulguée, les dernières accusations portées à son encontre seraient liées à des arrestations survenues en mars. A cette occasion la police de Londres a déclaré avoir arrêté sept personnes âgées de 16 à 21 ans pour des liens présumés avec le groupe Lapsus$.



Uber a précisé la semaine dernière qu'il pensait que le groupe Lapsus$ est derrière la cyberattaque dont il a été victime. "Ce groupe utilise généralement des techniques similaires pour cibler les entreprises technologiques et, rien qu'en 2022, a piraté Microsoft, Cisco, Samsung, Nvidia et Okta, écrit l'entreprise de VTC. Il y a également eu des rapports au cours du week-end selon lesquels ce même acteur a piraté le studio de jeux vidéo Rockstar Games." Le groupe Lapsus$ dérobe des identifiants de connexion pour accéder aux systèmes informatiques des entreprises ciblées et voler des données sensibles. Puis, ces informations sont diffusées sur sa chaîne Telegram.



L'entreprise de VTC, qui a été contrainte d'arrêter plusieurs de ses outils internes lors du piratage, a ajouté collaborer avec le FBI et le ministère américain de la Justice.