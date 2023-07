Un an après l'acquisition de Sigfox, Unabiz mise sur la convergence des technologies

"Notre force, c'est notre capacité à jouer la complémentarité entre les technologies", assure Henri Bong, co-fondateur et président d'UnaBiz. De passage à Labège (Haute-Garonne), près de Toulouse, où le gros des effectifs de la société française a été maintenu et où Unabiz a choisi de baser son centre français de R&D, le dirigeant en est certain : "l'heure n'est plus à la guerre entre les différentes technologies de communication, mais à la convergence, pour mieux répondre aux attentes de nos clients à travers le monde".



Un an après l'acquisition du spécialiste français de l'internet des objets Sigfox, figure emblématique de la French Tech et inventeur du concept de "réseau 0G" (bas débit), la société singapourienne entend inscrire la technologie Sigfox dans une dynamique plus globale d'interopérabilité des protocoles.



Un nouveau positionnement, qui passe notamment par des modules de communication bimodes Sigfox/Lora et la signature de partenariats avec l'écosystème Lora pour ajouter Sigfox dans les dispositifs et modules existants et futurs. "Nous avons déjà signé des partenariats avec des opérateurs de Lora aux Pays-Bas, en Suisse et aux USA et d'autres accords sont en phase avancée de négociation", précise Henri Bong. Une stratégie qui commence à porter ses fruits.

Le retour à l'équilibre prévu pour fin 2024

"Lorsque nous avons repris Sigfox en 2022, la société perdait entre 60 et 80 millions de dollars par an. Certes, elle a mis au point une super technologie, déployé son réseau dans quelque 70 pays et déposé 223 brevets, mais tout cela engloutissait beaucoup de cash. Nous avons réduit les 60% les dépenses d'exploitation de l'ancienne entité Sigfox. Les pertes ont été ramenées à moins de 20 millions de dollars en 2022, elles devraient se stabiliser à 15 millions cette année et nous prévoyons le retour à l'équilibre pour fin 2024", expose Henri Bong.



Dans le même temps, la société s'inscrit dans la croissance : le nombre d'objets connecté à travers le monde a progressé de 16% en un an, passant de 9,8 à 11,4 millions, avec une stratégie commerciale ciblée sur 4 types d'applications : la télé-relève de compteurs (gaz, électricité, eau...), le suivi d'actifs (conteneurs, outils, véhicules...), le facility management (notamment la gestion opérationnelle de bâtiments connectés) et la sécurité.

Une nouvelle levée de fonds en préparation

Unabiz, qui a clôturé en novembre 2022 une levée de série B à plus de 50 millions de dollars pour poursuivre ses programmes de R&D, notamment pour améliorer les capacités de la technologie 0G en termes de consommation d'énergie, annonce d'ores et déjà une nouvelle levée de fonds. "Elle sera a minima du même niveau et nous comptons la conduire dans un délai de 12 mois", assure Henri Bong.



L'objectif est d'engager une nouvelle dynamique. "Depuis la reprise de Sigfox, la priorité était de réorganiser les équipes, de retrouver la confiance des partenaires, des clients et des collaborateurs. Nous souhaitons maintenant accompagner la croissance", explique le dirigeant. Reste encore à concrétiser l'un des engagements pris auprès des pouvoirs publics au moment de la reprise de Sigfox : pérenniser l'ancrage de la société en France, à Labège ou dans ses environs.



"Relocaliser notre siège en France n'est qu'une formalité", affirmait alors Henri Bong. Une formalité qui s'avère un peu plus longue à concrétiser que prévu. Unabiz, dont le siège est toujours basé à Singapour, emploie à ce jour 224 salariés dans le monde, dont 124 en France (113 à Labège et 11 à Paris), 66 à Taïwan, 20 à Singapour, 7 à Madrid, 2 au Japon et 5 basés chacun dans 5 autres pays (Brésil, Royaume-Uni, Dubaï, Thaïlande et Australie).