Un an après son rachat, Meta se sépare déjà de Kustomer

Un an seulement après avoir signé un chèque d’un milliard de dollars pour racheter Kustomer, Meta s’en sépare déjà. Lundi 15 mai, la maison mère de Facebook et Instagram, engagée dans un vaste plan d’économies, a officialisé la scission de sa filiale spécialisée dans la relation client.

Cette annonce n’est pas une surprise. En mars, Meta avait reconnu étudier des “alternatives stratégiques” pour Kustomer. Dans le cadre de cette opération, le groupe dirigé par Mark Zuckerberg conserve une participation minoritaire. Les investisseurs historiques de la start-up ont réinjecté 60 millions de dollars, sur la base d’une valorisation ramenée à seulement 250 millions.

Meta espérait monétiser ses messageries

De nouveau indépendante, Kustomer va continuer à “investir dans les talents et les technologies afin d’étendre [son] offre de produit”, promet Brad Birnbaum, son fondateur et patron. Ce dernier assure avoir profité du passage chez Meta pour accroître sa présence à l’étranger, améliorer ses capacités en matière d'intelligence artificielle et renforcer l’intégration avec Instagram, WhatsApp et Messenger.

Fondée en 2015, Kustomer permet aux entreprises de facilement communiquer avec leurs clients sur différents canaux, notamment par l’intermédiaire de chatbots. Meta misait sur ces outils pour pousser davantage de marques à utiliser ses platesformes de messagerie, en particulier avec le lancement d’achats in-chat, c'est-à-dire sans jamais quitter une conversation avec un robot. La société ambitionnait ainsi d’accélérer la monétisation de ses plateformes.

Bataille avec les régulateurs

Annoncée fin 2020, cette acquisition n’a été effective qu’un an et demi plus tard. Meta a en effet dû batailler avec les gendarmes de la concurrence, qui voulaient s’assurer que les outils de Kustomer seraient toujours mis à la disposition des rivaux de Facebook. La société avait dû négocier des concessions pour obtenir le feu vert des autorités américaine et européenne.

La scission de Kustomer s’inscrit dans une volonté de faire des économies, dans un contexte difficile sur le marché publicitaire et de plongeon de son cours boursier. Cela passe notamment par un meilleur fléchage des investissements : plusieurs projets ont ainsi pris fin. Et Meta a également mené deux importants plans sociaux, se séparant en tout de 21 000 employés.