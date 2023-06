Un ancien dirigeant de Samsung arrêté pour avoir tenté de copier une usine de puces

C’est une histoire d’espionnage industriel à grande échelle que les autorités sud-coréennes viennent d’interrompre. Lundi 12 juin, un ancien dirigeant de Samsung a été arrêté, soupçonné d’avoir dérobé des secrets industriels à son ancien employeur pour reproduire à l’identique une usine de semi-conducteur en Chine.



“L'ampleur du crime et des dommages est incomparable aux cas précédents de fuites technologiques, soulignent les autorités sud-coréennes. Si l'usine avait été copiée et que des produits de qualité similaire avaient été produits en masse en Chine, cela aurait entraîné des pertes irrécupérables pour l'industrie coréenne des semi-conducteurs”.

Financements chinois

Selon les autorités, cet ancien responsable, dont l’identité n’a pas été révélée, a mis la main sur des informations confidentielles entre 2018 et 2019. Il aurait débauché environ 200 ingénieurs de Samsung et de SK Hynix, l’autre géant sud-coréen des puces mémoires.



Initialement, il était en discussion avec un groupe taïwanais, prêt à investir plus de 6 milliards de dollars pour construire une usine en Chine, à seulement 1,5 kilomètre du site de Samsung qu’il tentait de reproduire. Mais ce projet ne s’est finalement pas concrétisé, expliquent les autorités sud-coréennes.



L’ancien dirigeant de Samsung, qui a également travaillé pour SK Hynix, s’est alors tourné vers un groupe chinois, qui a injecté 350 millions de dollars pour produire des prototypes de puces mémoires basés sur des designs du leader du secteur.

Guerre commerciale

Cette affaire intervient en pleine guerre commerciale sur le secteur des puces mémoires. Fin mai, la Chine a banni Micron, le numéro un américain du secteur, des “infrastructures essentielles”, officiellement en raison de failles de sécurité. Cette sanction pourrait profiter à Samsung et à SK Hynix. Mais Washington demande à Séoul de faire pression sur ses deux entreprises, pour qu'elles n’augmentent pas leurs exportations de puces mémoires vers le marché chinois.