Un consortium public-privé lance un accélérateur dédié aux innovations dans la santé mentale

A l'occasion de la clôture des Assises de la santé mentale et la psychiatrie le 28 septembre, une coalition d'acteurs publics et privés a annoncé la création d'IMPACT, un accélérateur dédié à la santé mentale.



Cette initiative a été lancée par PariSanté Campus, la Fondation Université de Paris, l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), France Biotech, l'Alliance pour la Recherche et l'Innovation des Industries de Santé (ARIIS), la Fédération Française de l’Assurance, AXA France ainsi que les laboratoires Janssen France, Otsuka et Eisai.



L'accélérateur est soutenu par des partenaires institutionnels et associatifs, tels que le Ministère des Solidarités et de la Santé, la Direction générale des entreprises, le Health Data Hub ou encore France Digitale.



Faire émerger des solutions innovantes

IMPACT a pour objectif de faire émerger des solutions utilisant "des technologies et des données innovantes pour remédier aux ruptures de parcours de soins du jeune adulte et de l'adulte", détaillent les participants. Pour répondre à cet enjeu, un appel à projets est lancé jusqu'au 2 novembre 2021 autour de trois défis : l'accès aux soins, le suivi et la prise en charge et la continuité extra-hospitalière de l'accompagnement des patients.



Les lauréats seront sélectionnés entre le 2 et le 30 novembre par un comité de pré-sélection et un grand jury, composé respectivement d'experts représentatifs de l'écosystème innovant en santé. Les start-up sélectionnées bénéficieront d'un programme d'accompagnement de 9 mois pour accélérer le déploiement de leur solution.



Le Covid-19, un amplificateur des enjeux liés à la santé mentale

Cette initiative s'inscrit dans un contexte de prise en compte croissante des enjeux liés à la santé mentale, en particulier depuis la pandémie de Covid-19. "La crise sanitaire a pesé et pèse encore sur la santé mentale de tous les Français", a rappelé Olivier Véran, le ministre de la Santé, à l'occasion des Assises de la Santé Mentale. Les chiffres sont assez alarmants : 34% des personnes interrogées en février 2021 présentaient un état anxieux ou dépressif, d'après Santé publique France.



IMPACT s'inscrit dans la nouvelle action "parcours de santé" du programme "IA et Santé" du Comité stratégique de filière des Industries et Technologies de santé. Ce comité est une structure rassemblant les pouvoirs publics (le Ministère de la Santé, le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et le Ministère de l’Economie) et les industriels de la santé avec l’objectif de relancer et de pérenniser la compétitivité de ces industries.