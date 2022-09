Un hacker a volé le code source du jeu GTA VI, encore en développement

90 vidéos de gameplay du jeu Grand Theft Auto (GTA) VI, superproduction de Rockstar Games en cours de développement depuis plusieurs années, ont été publiées sur un forum par un hacker sous le pseudonyme "Teapotuberhacker", rapporte Bloomberg dans un article publié le 19 septembre. Il menace désormais de publier davantage de données, telles que les codes sources de GTA V et GTA VI, si Rockstar Games ne paie pas la rançon qu'il demande.



Des séquences authentiques

Take-Two Interactive Software, l'éditeur américain GTA, n'a pas publiquement confirmé cette fuite. Mais Jason Schreier, journaliste spécialisé dans les jeux vidéo chez Bloomberg, a déclaré dans un tweet que des sources issues du studio ont confirmé l'authenticité des images bien qu'elles soient "précoces et inachevées". On y a voit notamment un personnage principal féminin, une première dans la série.



Les vidéos ont été publiées sur YouTube, Twitter, Reddit et de nombreux forums de jeux en ligne. Take-Two aurait, d'après The Verge, déposé des demandes de retrait. Certaines séquences hébergées sur YouTube ne sont désormais plus disponibles. Ces fuites ont une portée énorme car le jeu, très attendu du public, n'a encore jamais été présenté officiellement. Elles seraient issues d'une version "pré-alpha" du jeu datant qu'il y a plusieurs années.



Son prédécesseur, GTA V, continue d'être un bestseller sur les consoles actuelles et ce alors qu'il est sorti à l'origine en septembre 2013. Il s'agit de l'un des plus grands succès vidéoludiques de l'histoire, avec plus de 170 millions d'unités vendues et plus de 6 milliards de dollars de revenus accumulés au fil des ans. Seul Minecraft s'est plus vendu à date.

Le précédent d'Half-Live 2

Il s'agit de l'une des fuites de données les plus importantes dans le secteur des jeux vidéo, après celui du code source de Half-Life 2 en 2003, qui avait retardé la sortie du jeu d'un an. Il est encore difficile de mesurer l'impact de cette fuite, mais la dissémination du code source serait catastrophique pour Rockstar, y compris pour celui de GTA V, pourtant déjà sur le marché. Il permettrait en effet à des concurrents de s'emparer de sa technologie, mais simpliferait également beaucoup la triche dans les modes de jeu en ligne.



Quant au code source de GTA VI, son vol et sa publication nécessiterait probablement une réécriture partielle du code, entraînant un délai dans la sortie du titre et des coûts difficiles à évaluer.