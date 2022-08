Un méga-rachat tombe à l'eau dans la crypto-finance aux Etats-Unis

Galaxy Digital, une société américaine active dans les domaines des crypto-actifs (trading, gestion de crypto-actifs, banque d'affaires, minage, fonds de capital-risque), avait annoncé en mai 2021 son intention de racheter le dépositaire de crypto-actifs BitGo pour 1,2 milliard de dollars. L'entreprise a déclaré le 15 août qu'elle mettait fin à son offre, BitGo n'ayant pas produit les "documents financiers audités" de l'année 2021 qu'elle attendait.



Les dépositaires sont des intermédiaires qui offrent des solutions de stockage sécurisé des clés privées pour les portefeuilles de crypto-actifs détenus par des investisseurs institutionnels, tels que des hedge funds. Ils sont souvent considérés pour un maillon fondamental de la chaîne de valeur dans l'univers des crypto-actifs, pour leur rôle dans le développement de la finance alternative au sein des acteurs de la finance traditionnelle.



bitgo réclame 100 millions de dollars de pénalités

Galaxy Digital, actuellement cotée à la Bourse de Toronto mais partie pour se faire coter sur le Nasdaq, a publié une perte de 554 millions de dollars au deuxième trimestre 2022, plus que triplée par rapport à la même période en 2021 en raison de la crise qui agite actuellement les cryptomonnaies. Lors de la présentation de ses résultats, l'entreprise a néanmoins déclaré qu'elle souhaitait procéder à des acquisitions au second semestre.



BitGo, de son côté, réclame des pénalités de plus de 100 millions de dollars de la part de Galaxy Digital et envisage des poursuites. L'entreprise estime avoir produit tous les documents nécessaires à la poursuite de l'opération.



L'acquisition de BitGo par Galaxy Digital aurait constitué la première opération à un milliard de dollars du secteur de la crypto. Fin 2020, PayPal avait envisagé le rachat de BitGo selon des rumeurs de marché, pour se développer dans les cryptomonnaies, mais le deal ne s'était pas fait.