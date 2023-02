Un piratage d'Activision révèle les dates de sortie des prochaines saisons de Call of Duty

Activision Blizzard, plus grand éditeur indépendant de jeux vidéo à qui l'ont doit notamment la franchise Call of Duty, a subi une fuite de données en fin d'année à la suite d'une intrusion par phishing. Le collectif vx-underground, qui répertorie malwares et fuites de données, a révélé cet incident lundi 20 février 2023.



Il se serait produit le 4 décembre 2022 par le biais d'un hameçonnage du système d'authentification multifacteur par SMS. L'attaquant a obtenu accès à un compte Slack à partir duquel il a exfiltré plusieurs documents confidentiels concernant le calendrier de publication des prochaines saisons des jeux Call of Duty: Modern Warfare 2 et Warzone 2, ainsi que des éléments sur de futurs projets. Activision n'avait pas été déclaré l'attaque, et n'a pas officiellement réagi à l'heure où nous publions ces lignes.

.@Activision was breached December 4th, 2022. The Threat Actors successfully phished a privileged user on the network. They exfiltrated sensitive work place documents as well as scheduled to be released content dating to November 17th, 2023.



Activision did not tell anyone. pic.twitter.com/urD64iIlC5 — vx-underground (@vxunderground) February 20, 2023

Les fuites font état de six saisons de contenu prévues jusqu'au 17 novembre 2023 pour Modern Warfare 2 et en donnent le détail avec précision : nouvelles armes, cartes, modes de jeu, collaboration avec d'autres marques... Les éléments publiés par xe-underground laissent aussi entrevoir quatre évènements nommés "Jupiter GL4", "Jupiter Alpha", et "Jupiter GL5". La première s’étend du 7 au 28 avril, la seconde du 26 mai au 2 juin, et la troisième du 9 au 30 juin. Cycles de développement d’un nouveau projet, fenêtres de sortie d’une autre extension, nul ne le sait pour l’instant.

Call of Duty est l'une des franchises de jeu vidéo les plus populaires au monde, et Modern Warfare 2 (son dernier opus en date) a dépassé le milliard de dollars de recettes seulement dix jours après sa sortie en novembre dernier. Microsoft attend toujours le feu vert de l’autorité américaine de la concurrence et de la Commission européenne pour le rachat d’Activision Blizzard King, négocié pour 69 milliards de dollars. Les inquiétudes de Sony, l'un des deux concurrents de Microsoft sur le marché des consoles, concernent en particulier le sort de Call of Duty, et cette affaire pourrait s'avérer une distraction malvenue dans ce dossier déjà épineux.