Un premier partenaire commercial pour les camions autonomes de Waymo Via

Waymo a annoncé le 14 janvier 2022 avoir noué un partenariat sur le long terme avec J.B. Hunt, une entreprise américaine de transport de marchandises, dans les camions autonomes. Plus précisément, la filiale d'Alphabet qui se concentre sur le développement d'une technologie de conduite autonome approfondi sa relation avec J.B. Hunt annoncée en juin dernier.



Les deux partenaires évoquent une alliance stratégique sur le long terme visant à commercialiser la technologie de conduite autonome pour les camions. J.B. Hunt sera le premier client commercial de Waymo Via, la division de Waymo qui se concentre spécifiquement sur les camions autonomes, pour le transport de marchandises. Waymo ajoute vouloir commencer à déployer des opérations commerciales entièrement autonomes au Texas dans les années à venir.



Poursuivre les tests

Des tests ont déjà été menés par Waymo Via et J.B. Hunt en 2021. Des camions autonomes, supervisés par un chauffeur et un technicien, ont livré des marchandises entre Houston et Fort Worth, au Texas. Les partenaires évoquent "le succès de leur pilote le plus récent". D'autres opérations de tests devraient être lancées au Texas dans les mois à venir. Les entreprises cherchent notamment à étudier plus précisément la capacité opérationnelle de Waymo Via sur la longue distance et la livraison du dernier kilomètre. Le but est de comprendre comment cette technologie de conduite autonome peut répondre au mieux aux besoins des clients.



"Notre essai de l'année dernière avec Waymo Via nous a vraiment aidés à comprendre comment la technologie de conduite autonome peut être mise en œuvre dans nos opérations, explique Craig Harper, Chief Sustainability Officer, J.B. Hunt. Cette alliance stratégique poursuivra sur cette lancée et explorera davantage les détails complexes qui en feront une solution axée sur la valeur pour les clients".



Les partenaires vont également étudier l'intégration de la technologie de conduite autonome de Waymo avec JB Hunt et JB Hunt 360. Le but est de proposer de la meilleure façon possible la technologie de conduite autonome de Waymo sur la marketplace J.B. Hunt 360.



Une très forte concurrence

Aux Etats-Unis le transport de marchandise souffre d'une pénurie de main d'œuvre qui a été exacerbée par la pandémie de Covid-19. La technologie de conduite autonome pourrait être une réponse à cette pénurie. Nombreuses sont les start-up qui se lancent dans un tel projet : mettre au point une technologie de conduite autonome qui puisse être intégrée sur des camions qui parcourent de grandes distances sur des routes plus faciles à arpenter que celles en milieu urbain.



TuSimple a séduit les logisticiens DHL et UPS, Ryder et Volkswagen ; Aurora s'est rapproché de Volvo, Uber Freight et FedEX. Kodiak Robotics, Einride, Embark ou encore Plus.ai, la liste de start-up développant une telle technologie s'allonge régulièrement.