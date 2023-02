Unagi lève 4,7 millions d'euros pour son jeu de "fantasy football" concurrent de Sorare

Le monde du fantasy sport compte un nouvel acteur depuis l'année dernière, Unagi, et la start-up annonce ce 17 février une levée de fonds de 4,7 millions d'euros. Le studio de développement de jeux Web3, qui édite Ultimate Champions, un jeu de football lancé en avril 2022, a mené ce tour de table auprès de Sisu Game Ventures, une société de capital-risque finlandaise composée de vétérans de l'industrie du jeu vidéo. Sfermion, UOB Ventures, Signum Capital, 2B Ventures et Machame ont suivi.

"Free-to-earn"

Unagi a été fondé en 2021 par Rémi Pellerin, qui a a travaillé sept ans chez Ubisoft dans le domaine des jeux free-to-play, et Charlie Guillemot, le fils du PDG d'Ubisoft Yves Guillemot. Avec Ultimate Champions, les deux fondateurs ont souhaité créer un jeu accessible à tous, ce qui passe pour eux par la gratuité et la simplicité.

Pas besoin de "wallet" de cryptomonnaie, puisqu'il est possible d’acheter des packs de cartes de joueurs directement par carte bancaire. Il est également possible de démarrer le jeu gratuitement, sans acheter de packs, puis de développer sa collection en remportant des matchs. Un modèle que la start-up nomme "free-to-earn".

Bien sûr, s'ils veulent profiter de l'expérience à fond, les joueurs sont incités à acheter des cartes. "Le play-to-earn permet de mettre à profit le temps passé sur un jeu. Mais le jeu, c'est avant tout le fun, pas le earn", explique Rémi Pellerin. Le modèle économique repose d'une part sur la vente des packs de cartes, d'autre part sur une commission de 5% prélevée sur les ventes du marché secondaire.

Le jeu a attiré l'attention de Binance

Ultimate Champions mêle simulation de coaching et jeu de pronostics. Le système présente des points communs avec Sorare (cartes NFT à collectionner, scoring en fonction de la performance des joueurs dans le monde réel, possibilité d'acheter des cartes pour progresser plus vite…), mais s'en éloigne par d'autres aspects. Notamment avec un gameplay plus réaliste à 11 joueurs, la possibilité de jouer en free-to-play, et le fait que le jeu émet ses propres jetons pour faire fonctionner son économie, alors que Sorare utilise l'ether.

Construit initialement sur la blockchain Polygon, Ultimate Champions s'est étendu sur la BNB Chain de Binance lorsque Binance Labs a injecté 4 millions de dollars dans la société en novembre 2022. Un investissement qui a boosté Ultimate Champions, passé de 75 000 joueurs en septembre dernier à 200 000 aujourd'hui. La start-up est par ailleurs soutenue par des business angels dont Sebastien Borget (The Sandbox), et comme tout jeu de fantasy sports qui se respecte, affiche aussi un investisseur sportif de haut niveau : l'international allemand Mario Götze.

Un avenir au-delà du sport ?

Grâce à cette levée de fonds, Unagi prévoit de faire passer son équipe de 25 à 40 personnes, de conclure de nouveaux partenariats avec des clubs et des ligues sportives, et d'accroître ses dépenses marketing pour élargir sa base de joueurs. "Un partenariat avec un club coûte entre 20 000 et 2 millions d'euros", illustre Charlie Guillemot.

À ce jour, Unagi a signé plus de 45 partenariats avec des clubs de football au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Roumanie, dont Arsenal, le Bayer Leverkusen et le Stade de Reims. Unagi a également signé un partenariat avec l’EuroLeague de Basket, et prévoit de lancer la version basket d'Ultimate Champions dans le courant de l'année. A l'avenir, elle pourrait lancer des jeux Web3 en dehors de l'univers sportif.