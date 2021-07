Une collision entre trois robots provoque un incendie dans un entrepôt automatisé d'Ocado

Un entrepôt logistique automatisé n'est pas exempté d'erreur. Le spécialiste britannique de l'e-commerce et de l'automatisation des entrepôts Ocado en a fait les frais. Son plus gros entrepôt automatisé situé à Erith, un quartier du sud-est de Londres, a subi un incendie vendredi 16 juillet 2021 qui a interrompu l'exécution des commandes des clients sur le site.



Une collision entre trois robots

L'incendie est dû à une collision entre trois robots, explique l'e-commerçant. Ocado précise que personne n'a été blessé durant cet épisode. Suivant le protocole établi, l'entrepôt a été évacué, le système anti-incendie déclenché et les pompiers prévenus. "Les dommages sont limités à une petite section de moins de 1% du réseau ayant été contenue par les mesures d'atténuation des incendies prévue", affirme Ocado.



Le Britannique ajoute que l'entrepôt devrait recommencer à fonctionner dans la semaine du 19 juillet. Toutefois, il ne donne aucune précision quant au contexte ayant mené à la collision entre les trois robots. Cet entrepôt d'Erith contient 3 000 robots qui se déplacent à près de 14 km/h pour préparer des commandes d'épicerie.



D'épicier en ligne, Ocado s'est transformé pour commercialiser son Customer Fulfilment Centre (CFC). Cet entrepôt logistique robotisé et automatisé a séduit bon nombre de clients qui cherchent à améliorer et optimisation la préparation de commandes passées en ligne. A commencer par Kroger, Monoprix ou encore Auchan Retail (Alcampo).