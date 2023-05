Une cyberattaque rend inaccessible le site du département des Côtes-d’Armor

Victimes collatérales d’une attaque informatique, plusieurs sites Internet du département des Côtes-d’Armor sont inaccessibles depuis lundi 15 mai. Deux jours plus tôt, le trafic sur le site d’actualités locales Actu.fr avait aussi été perturbé.

Ces deux incidents ont été provoqués par une cyberattaque visant Group DIS, un spécialiste de l’hébergement et de l’infogérance basé à Lille, rapporte LeMagIT. D’autres clients de cette société sont également concernés. Ainsi que ceux des prestataires de services numériques qui utilisent les services de l’infogéreur, note la publication spécialisée.

4 To de données

Sur la page d'authentification réservée à ses clients, le Groupe DIS reconnaît avoir subir “une attaque d’envergure”. Et précise avoir “pris l’initiative de couper les accès extérieurs de l’ensemble des infrastructures”, rendant ces services inaccessibles. “Nous faisons le maximum pour rétablir la situation le plus rapidement possible”, promet l’entreprise.

Cette attaque a été revendiquée par le groupe de pirates ALPHV, spécialisé dans les attaques par rançongiciel, qui consistent à chiffrer des données et à réclamer une rançon pour les rendre à nouveau accessibles. Celui-ci explique ne pas avoir reçu de réponse de Group DIS et menace de publier les données de ses clients.

ALPHV assure avoir mis la main sur 4 To de données, dont 1 To de données concernant Lacroix Electronics. Lundi 15 mai, le fabricant français de composants électroniques a fermé trois sites de production en France, en Allemagne et en Tunisie. Il espère pouvoir les rouvrir la semaine prochaine.