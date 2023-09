Une cyberattaque sème le trouble dans les casinos et les hôtels de MGM à Las Vegas

"Il est l'heure de jouer au blackjack", ironise un touriste en visite à Las Vegas, dans une vidéo publiée sur le réseau social X (Twitter). Alors qu'ils étaient le 11 septembre des milliers à tenter leur chance sur les machines à sous des casinos appartenant au groupe MGM (Bellagio, MGM Grand, Aria, Luxor…), une vaste panne les a empêchés de récupérer leurs gains et de poursuivre leurs parties, rapporte TechCrunch. Sur les images amateur partagées sur les plateformes en ligne, on peut voir les écrans de centaines de bornes afficher un message d'erreur.



La cause de ce désordre est, de l'aveu de MGM, un "problème de cybersécurité" d'ampleur. Le groupe, jusqu'ici le seul touché parmi la myriade d'entreprises de divertissement installées à Las Vegas, a publié un communiqué. "Dès que nous avons détecté le problème, nous avons rapidement entamé une enquête avec l'aide d'éminents experts externes en cybersécurité, lit-on. Nous avons également informé les forces de l'ordre et pris rapidement des mesures pour protéger nos systèmes et nos données, notamment en arrêtant certains systèmes."

La panne réglée 12 heures plus tard

Au-delà des machines à sous, les distributeurs de billets et certains systèmes informatiques des hôtels et restaurants du groupe ont également été affectés. MGM a dû autoriser ses clients à ne payer qu'en espèces et à les faire entrer manuellement dans leurs chambres, les clefs numériques n'étant plus fonctionnelles. La cyberattaque ne visait d'ailleurs pas que la capitale du jeu d'argent Las Vegas : tous les établissements états-uniens de MGM, à New York comme à Springfield, ont connu les mêmes soucis.



Tandis que plusieurs internautes inquiets demandaient des comptes à l'entreprise sur les éventuelles pertes de ses clients, MGM a affirmé qu'une enquête était en cours pour résoudre définitivement la panne. Puis, 12 heures plus tard, le 12 septembre à 8h51 en France, que la situation était revenue à la normale. Aucune communication n'a été faite jusqu'ici concernant la nature de la cyberattaque et les données volées s'il en est, laissant le soupçon d'un potentiel ransomware planer sur l'événement. "Combien avez-vous fini par leur payer ?", a demandé un internaute sarcastique sur X.



Il faut dire que le groupe MGM a déjà connu par le passé un souci similaire. En 2019, les données personnelles de quelque 142 millions des clients de ses hôtels avaient été subtilisées puis mises en vente sur une place de marché du "dark web". Les pirates avaient pénétré les systèmes informatiques de l'entreprise via son service de cloud, sans qu'elle ne daigne prévenir sa clientèle. C'est le média ZDNet qui, un an plus tard, avait révélé l'affaire. Pour la cyberattaque du 11 septembre, les clients touchés devront peut-être à nouveau patienter avant d'en savoir plus.