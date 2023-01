Une enquête antitrust bientôt ouverte par la Commission européenne contre Microsoft Teams

Une nouvelle enquête antitrust viserait bientôt Microsoft sur le Vieux Continent. D’après les informations obtenues par Politico, les autorités européennes envisagent l’ouverture d’une procédé au sujet de son service de vidéo et de messagerie Teams. Microsoft Teams est utilisé par plus de 280 millions de personnes dans le monde et sert aux entreprises à passer des appels, planifier des réunions et organiser leur temps de travail.

Suite à la plainte de Slack

L’enquête se base sur une plainte déposée en 2020 par Slack, un autre service de messagerie. Celui-ci reprochait alors à Microsoft l’installation automatique de Teams, l’impossibilité de supprimer l’application et la dissimulation de son coût réel aux clients professionnels. Le rachat de Slack par Salesforce avait ensuite enterré l’affaire.

La Commission européenne devra déterminer si la présence de Microsoft Teams dans la suite Office 365, très largement utilisée dans le monde professionnel, est déloyale ou non. Bruxelles prévoit d'intensifier rapidement l'enquête, rapporte Politico. L’UE a d’ores et déjà demandé aux rivaux du géant américain, comme à ses clients, de lui envoyer tous les éléments dont ils disposeraient à ce sujet. Un porte-parole de la Commission a déclaré que "l'évaluation de la plainte est en cours".

Plusieurs enquêtes en cours contre Microsoft

L’affaire en rappelle une autre, celle ayant opposé Bruxelles à Microsoft sur le choix du navigateur web, il y a dix ans de cela. La Commission européenne avait finalement infligé à Microsoft une amende de 561 millions d'euros pour non-respect de ses engagements consistant à proposer aux utilisateurs un écran multichoix leur permettant de sélectionner facilement le navigateur qu'ils souhaitent.

Microsoft s’est depuis opposé plusieurs fois à la Commission européenne. En novembre dernier, le CISPE, une association professionnelle qui réunit plusieurs entreprises européennes du cloud, avait demandé à la Commission de se pencher rapidement sur les pratiques de Microsoft sur le marché du cloud, jugées déloyales. Dès l’été 2021, plusieurs acteurs du cloud avaient porté plainte en Europe sur la façon dont la multinationale empêchait ses produits de fonctionner sur les infrastructures cloud concurrentes. L'entreprise allemande Nextcloud avait également déposé une plainte en 2021 auprès de la Commission européenne et du régulateur allemand pour dénoncer la mise en avant par Microsoft de OneDrive dans Windows.

Plus récemment, la Commission a annoncé à l’automne dernier qu’elle ouvrait une enquête approfondie sur le projet de rachat de l’éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard par l'entreprise de Redmond. Avec cette acquisition, Microsoft deviendrait le troisième éditeur mondial de jeux derrière le chinois Tencent et le japonais Sony. Aux Etats-Unis, les autorités de la concurrence se penchent également sur ce rachat, le plus gros de l’histoire des nouvelles technologies – pour 68,7 milliards de dollars.