Une F1 autonome boucle le circuit d'Indianapolis à 218 km/h

Après Kasparov contre Deep Blue, bientôt Lewis Hamilton contre l'Université de Munich ? Cette dernière a remporté le 23 octobre la première course d'IndyCars autonomes, sur le circuit mythique d'Indianapolis. Tous les concurrents concourraient avec le même véhicule. Le challenge, débuté en 2019, résidait dans la conception du logiciel de conduite autonome.



La Formule 1 a toujours servi de vitrine à l'ingénierie automobile et de catalyseur d'innovation (le rétroviseur est apparu lors de l'édition d'Indianapolis 500 en 1911). Il n'est donc pas étonnant que le même principe s'applique au véhicule autonome. Pour l'expérience, les bolides étaient équipés de six caméras, quatre radars, trois lidars Luminar et d'un GPS. En termes de hardware, ils embarquaient un CPU Intel Xeon E-2278GE, et un GPU Nvidia Quadro RTX 8000.



Meilleure vitesse de pointe : 250 km/h

Avec une vitesse moyenne de 218 km/h, équivalente à la vitesse moyenne en F1, c'est donc la team de l'Université de Munich qui l'a emporté, face à une équipe rassemblant Modène, Pise, l'Académie des Sciences de Pologne et l'École Polytechnique de Zurich. L'École polytechnique de Milan, qui a réalisé la meilleure vitesse de pointe à 250 km/h, n'a pas terminé la course, victime d'une panne de GPS.



La course consistait à boucler un contre-la-montre sur 6 tours de circuit ovale, dont 4 tours de chauffe. Cependant, les trois équipes s'étaient déjà affrontées lors d'une course simultanée avec dépassement.



120 millions de dollars ont été investis dans la course par les sponsors (Cisco, Ansys, Adlink, Hexagon, Luminar, AWS, Intel, PWR, Microsoft, Schaeffler, RTI, New Eagle, Valvoline), selon l'IndyStar. L'équipe vainqueur a remporté un chèque d'un million de dollars.