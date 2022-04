Une levée de fonds valorise le poids-lourd de la fast-fashion Shein 100 milliards de dollars

Le site d'"ultra fast fashion" chinois Shein – prononcez chi–ine -, qui a fait son trou auprès des jeunes consommatrices internationales grâce aux réseaux sociaux, à ses prix très bas et à une organisation logistique millimétrée et hyper flexible, a réalisé la semaine dernière une levée de fonds le valorisant 100 milliards de dollars, rapport le Wall Street Journal. C'est plus que la capitalisation de H&M et Zara réunis. Le montant du tour de table, auxquels ont participé General Atlantic, Tiger Global et Sequoia Capital China, se situerait entre 1 et 2 milliards de dollars.



Un poids-lourd mondial de la mode

Shein a été créée en 2008 par Chris Xu, spécialiste du référencement en ligne, à l'origine pour vendre des robes de mariée. Le site s'appelait alors SheInside. Puis la société s'est rapidement diversifiée. Sa particularité est qu'elle ne commercialise pas ses produits en Chine, mais à l'international. 2e application la plus téléchargée dans la catégorie shopping aux Etats-Unis sur iOS, première sur Google Play, Shein aurait réalisé un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars en 2020 selon Bloomberg, mais la société ne communique pas ses résultats.



En France, le distributeur a fait une percée en 2021, en s'installant pendant quelques mois dans le top 25 des enseignes (en nombre de transactions) selon Kantar.



Data, supply chain et réseaux sociaux

Shein vend essentiellement sur son application mobile, conçue pour la rendre addictive, un peu comme un jeu mobile. Il est possible de gagner des points donnant droit à des bons d'achat en postant des commentaires, en participant à des tirages au sort, des concours de tenues, en regardant des livestreams, en "participant à des activités marketing dans les délais impartis", et même en se connectant plusieurs jours consécutifs.



Le distributeur mise sur un renouvellement ultra rapide de ses références. Une des façons de consulter son catalogue est d'ailleurs d'aller voir les nouveautés, qui sont classées par jour de mise en ligne. Le site vend à la fois ses produits, et ceux de vendeurs tiers. Ses nouveautés sont commandées en de tout petits volumes auprès de TPE et de PME du textile en Chine, et sa chaîne logistique lui permet d'adapter les approvisionnements à la demande en temps quasi réel. En effet, Shein a construit son empire sur l'utilisation intensive de la donnée.



Sa force réside aussi dans sa popularité sur les réseaux sociaux, qu'elle utilise pour la publicité et comme outil d'influence. Un hashtag populaire sur TikTok et YouTube est #sheinhaul, des déballages de produits filmés par de jeunes femmes et adolescentes qui dépensent parfois plusieurs centaines d'euros dans une seule commande. Sur TikTok, le hashtag cumule 4,8 milliards de vues.