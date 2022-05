Une majorité de Français accède désormais à Internet par la fibre

Le nombre d'abonnements internet fibre a dépassé pour la première fois celui des accès ADSL en 2021, selon le millésime 2021 de l'observatoire du marché des télécoms de l'Arcep. Le régulateur des télécoms compte 14,5 millions d'accès en fibre optique, et 14,4 millions d'accès ADSL à l'internet fixe.



Au 31 décembre 2021, 58% des accès internet fixes sont à très haut débit, soit 10 points de plus en un an. 79% de ces abonnements sont en FTTH. Près de la moitié des locaux raccordables sont désormais raccordés.



3 millions d'abonnés 5G

En matière d'internet mobile, la 5G compte désormais 3 millions d’utilisateurs en métropole, ce qui représente 4% des cartes SIM en service fin 2021. Sur les réseaux 4G, les clients ont consommé en moyenne 12 Go de données mobiles par mois, 1 Go de plus que l'année précédente.



La croissance des revenus des opérateurs français sur le marché mobile s'élève à 5% l'année dernière. Sur l'ensemble de leurs activités grand public, elle atteint 2,5% à 36,1 milliards d'euros HT, ce qui marque la première évolution positive depuis 10 ans. Les prix des services mobiles sont restés "pratiquement stables", "la baisse des prix des services avec subventionnement du terminal compensant la hausse des prix des offres non subventionnées", tandis que le prix des services fixes a augmenté de 5% en 2021.





Dans le même temps, les montants investis par les opérateurs ont continué d'augmenter à un rythme accéléré. Hors achats de fréquences (664 millions d'euros), ils se sont élevés à 14,9 milliards d'euros (+10% sur un an).