Une version gratuite de Photoshop bientôt disponible sur Internet

Photoshop, le logiciel de retouche d'images créé par Adobe en 1990, sera bientôt accessible au plus grand nombre. Adobe a commencé à tester une version gratuite et online de son outil au Canada, dont les fonctionnalités de base sont gratuites, rapporte The Verge. Pour l'utiliser, il suffit de disposer d'un compte Adobe. Pour le moment, l'entreprise n'indique pas quand cette version freemium sera disponible ailleurs dans le monde.



L'objectif de la version web du logiciel, pour Adobe, est d'acquérir de nouveaux utilisateurs dans l'espoir de les convertir à l'acquisition d'une licence (24 euros par mois pour la version desktop complète) ou aux fonctionnalités payantes de la version web. Il consiste aussi à offrir une alternative aux outils gratuits qui existent sur internet, comme Pixlr ou Gimp. L'autre intérêt est de ne pas être contraint par les spécifications techniques d'un ordinateur, la version desktop de Photoshop étant relativement gourmande en puissance.



Une première version lancée en octobre 2021

La version web de Photoshop a été lancée en octobre 2021, d'abord comme un outil collaboratif, à partir d'exports de documents du logiciel desktop. Désormais, il est possible de commencer à créer un document directement dans la version web. La société a fait la même chose avec Adobe Illustrator.



Adobe a déjà porté une version gratuite et simplifiée de son logiciel de retouche pour l'iPad et pour les smartphones (Photoshop Express) en 2019. Sous iOS et Android, l'application permet de faire des retouches et des collages de photos, ou encore de leur appliquer des effets.