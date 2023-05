Une version numérique du permis de conduire devrait être disponible sur smartphone début 2024

Il sera bientôt possible de présenter son permis de conduire sur son smartphone en cas de contrôle des forces de l’ordre. L’information a été dévoilée par Le Parisien mardi 16 mai 2023 et obtenue auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).

Cette option de dématérialisation devrait être opérationnelle via l’application France Identité d’ici 2024 et les départements des Hauts-de-Seine, de l’Eure-et-Loir et du Rhône vont pouvoir la tester en avant-première avant la fin de cette année, a précisé l'ANTS au Parisien. La version physique du document restera évidemment valable.

Importer son permis dans l’application France identité

Le e-permis de conduire sera disponible dans l’onglet "portefeuille" de l’application France identité, et ce même sans connexion Internet. Cette dernière, développée par l’ANTS, devrait être officiellement lancée sur iOS et Android en début d’année prochaine. Elle héberge déjà la version numérique de la carte nationale d’identité (CNI) et depuis le 11 mai 2022, sa version bêta est testée par une dizaine de milliers de personnes. Leurs retours d’expérience devraient entraîner des mises à jour.

Lorsqu'elle sera disponible, il sera possible d'importer son permis de conduire dans l’app, soit en récupérant son Relevé d’information restreint (RIR) sur le site de téléservice Télépoints, muni de son numéro de permis, soit en interrogeant à distance la base de données de la Délégation à la sécurité routière. L’ancienne version du document, le permis rose à trois volets, sera tout aussi éligible à cette numérisation que la nouvelle, à condition de déjà posséder la version numérique de sa carte d'identité dans l'application.

La logique de dématérialisation des documents officiels se poursuit. Pour rappel, la carte vitale numérique devrait elle aussi arriver sur une application mobile, baptisée ApCV, même si sa généralisation n’est pas attendue avant 2025.