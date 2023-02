Unikbase lève 2 millions d'euros pour son "jumeau numérique" d'objets de valeur sur la blockchain

"Nous sommes créateurs de confiance grâce au digital," explique Etienne Hermitte, co-fondateur d’Unikbase. Cette start-up née à Paris en décembre 2022, se lance officiellement et entend faciliter la transaction des objets de valeur et redonner confiance aux vendeurs et aux acheteurs en constituant un double numérique du bien en question.



A partir de quelques milliers d’euros, un objet d’art, de collection, de maroquinerie, de luxe… pourra désormais profiter de cette technologie. "Ce double va encapsuler les données liées comme son prix, son origine, des photos, un scan 3D, éventuellement un certificat d’authenticité…"



En parallèle Unikbase pourra marquer l’objet de façon invisible et inaltérable grâce à des terres rares dont la formule chimique se veut unique à chaque maison de vente, marque ou marketplace. "L’information du marquage sera également dans le double numérique. Ce passeport donne une vie numérique à l’objet." Ce concentré d’informations se destine à être particulièrement utile au moment de la revente.

De nouvelles garanties

"La technologie blockchain permissionnée utilisée va garantir l’horodatage des informations." Cette blockchain privée ‘Liquichain.io’ a été créée par le directeur technique d’Unikbase et se veut compatible avec Ethereum. Ainsi, le propriétaire dispose de l’assurance que les informations ne seront pas altérées tandis que le futur acquéreur pourra les auditer.



"L’univers des objets de collection a besoin de confiance pour fluidifier les transactions," insiste Etienne Hermitte. Il souhaite créer un lien entre le physique et le numérique dans un marché de plus en plus adepte de la seconde main estimé à 100 millions d’euros et en croissance constante. "Le double numérique a vocation à devenir un support de transaction." Il vise également à sécuriser l’acquisition en excluant les faux.

Des services complémentaires

Unikbase annonce parallèlement une levée d’amorce de deux millions d’euros réalisée en janvier 2023 auprès d’investisseurs comme Weber investissement. La solution sera précommercialisée à partir du deuxième trimestre 2023 et devrait comporter une offre d’assurance embarquée. Pour les assureurs extérieurs, la présence du jumeau numérique pourrait faciliter la réalisation des cotations évitant d’avoir à mandater une expertise pour les biens de valeur moins élevée.



Le propriétaire pourra également s’appuyer sur une application mobile pour accéder au double numérique de son objet. Il pourra ainsi y ajouter des photos ou des factures. Au fil des mois, Unikbase va se doter de nouveaux services tels qu’une application permettant aux experts d’ajouter des informations sur le double numérique et pourquoi pas apporter une estimation financière du bien. "Des services destinés au vendeur ou à l’acheteur viendront encore compléter la solution." Pour quelques euros à peine, Unikbase donnera vie à un jumeau numérique qui pourrait, dans un avenir plus ou moins lointain, faire vivre un objet sur les réseaux sociaux ou permettre de l’exposer en ligne.