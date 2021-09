Unikie développe une solution de parking intelligent à base de Lidars

La start-up finlandaise Unikie a profité du salon IAA Mobility pour faire une démonstration de sa solution de parking automatisée pour les voitures. Celle-ci utilise données et technologies de machine learning pour stationner le véhicule de façon indépendante, sans l'aide du conducteur.



Le système, nommé Automated Factory Parking (AFP), repose sur une infrastructure intelligente conçue pour le parking où capteurs et technologie de cloud computing permettent la communication entre le véhicule et son environnement, explique Unikie. L'AFP fonctionne avec la technologie et les interfaces embarquées dans les voitures par les constructeurs automobiles.



Unikie ajoute que la solution est interopérable, fonctionne avec plusieurs marques et ne nécessite pas que le véhicule ait des capacités de conduite autonome. Plus globalement, ce projet est mené en partenariat avec quatre constructeurs : BMW, Ford, Jaguar-Land Rover et Mercedes Benz, ainsi qu'avec Cariad, une filiale technologique de Volkswagen.



Des Lidars pour mieux voir

"Notre solution diffère de celles de nos concurrents parce que nous utilisons le Lidar pour l'observation en temps réel de l'environnement, alors que les autres solutions sont basés sur des caméras, explique Seppo Kuula, CEO d'Unikie. Dans les parkings couverts, l'avantage absolu du Lidar est que cette solution fonctionne également dans le noir, contrairement aux caméras". Mais il est probable que la solution soit plus coûteuse qu'une autre reposant uniquement sur des caméras, puisque le coût des Lidars est plus élevé.



Unikie mène actuellement des essais pour tester et valider sa solution sur un site situé à Uusikaupunki en Finlande en partenariat avec Valmet Automotive. Le système a déjà été entraîné dans des parkings couverts et extérieurs avec différentes conditions météorologiques. Unikie assure qu'il est fiable même s'il pleut. La jeune pousse finlandaise a également noué un partenariat avec Ericsson sur la 5G. L'objectif : contrôler à distance les véhicules grâce à un réseau 5G privé et pouvoir en superviser plusieurs sans aucun risque.



Une solution destinée aux constructeurs

Cette solution vise, dans un premier temps, à améliorer la logistique sur les usines d'assemblage de voitures. Lorsqu'une d'entre elles quitte la ligne de production, elle est conduite manuellement jusqu'une zone de parking avant d'être expédiée. Une opération qui peut durer une trentaine de minutes. Les capteurs et logiciels d'Unikie permettent aux constructeurs automobiles de contrôler et de surveiller la trajectoire d'une voiture au sein de l'usine et d'automatiser son stationnement.



La jeune pousse envisage également d'autres débouchés dans les aéroports, centres commerciaux et hubs logistiques. A terme, l'idée est de parvenir à mettre au point une solution permettant à la voiture de se garer, d'être rechargée et lavée sans que le chauffeur soit présent.