Unipile lève 1,5 million d'euros pour centraliser les différents canaux de communication des entreprises

La start-up rhônalpine Unipile lève 1,5 million d’euros pour accélérer le déploiement commercial de son application SaaS qui centralise les différents canaux de messagerie des TPE et PME et intègre une technologie d’IA de réponses automatisées. Elle espère atteindre 100 000 utilisateurs cette année et ouvrir un bureau aux États-Unis, son troisième marché, d'ici 2025.