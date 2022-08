Unity décroche un contrat pour équiper l'armée américaine

Unity a décroché un contrat de plusieurs millions de dollars sur trois ans avec CACI International, une société militaire privée américaine. L'objectif ? Aider CACI International à faire progresser le développement d'interfaces homme-machine intelligentes. Unity assure que ce contrat annoncé le 10 août 2022 est son plus gros contrat de Digital Twin Solutions, soit jumeau numérique, à ce jour.



programmes de conception et de simulation

CACI International fournit des outils de surveillance et des solutions de renseignement militaire à diverses branches du gouvernement. L'entreprise a décroché des contrats de plusieurs millions et milliards de dollars pour soutenir l'armée américaine, les douanes et la protection des frontières.



Dans le cadre de ce partenariat, Unity va mettre à disposition de CACI International ses technologies de simulation. "Unity aidera le gouvernement à définir des interfaces homme-machine pour les applications aérospatiales et au-delà", a déclaré Marc Whitten, vice-président senior chez Unity, lors d'une conférence téléphonique reprise par Bloomberg. "Ces applications exigent une expérience utilisateur interactive et robuste, tout comme les jeux", a-t-il ajouté sans donner plus de détails.



Avec cet accord, la plateforme 3D de Unity va contribuer aux futurs programmes de conception et de simulation de systèmes pour le gouvernement américain. Les précédents contrats avec le département américain de la Défense avaient soulevé des inquiétudes auprès des employés de Unity, rappelle Bloomberg. L'armée a notamment utilisé son logiciel pour entraîner des drones à l'identification de munitions.

Unity se diversifie au-delà des jeux vidéo

Pour Unity, il s'agit d'un contrat stratégique qui contribue à consolider la place de l'entreprise en tant que plateforme 3D temps réel en vue des futurs programmes de conception et de simulation du gouvernement américain. Unity est connu pour son moteur de jeu qui exécute de nombreux jeux vidéo comme Pokemon Go, Outer Wilds, Call of Duty, Subnautica et Hollow Knight. Mais l'entreprise cherche à diversifier son activité et commercialiser sa plateforme 3D temps réel auprès d'autres secteurs.



Constructeurs automobiles, industriels et promoteurs immobiliers peuvent visualiser et étudier des doubles numériques grâce au moteur de jeu. Par exemple, BNP Paribas Real Estate a réalisé un jumeau numérique de Paris afin de visualiser les données immobilières en 3D. Volvo travaille avec Unity sur le design de ses véhicules afin de trouver où placer au mieux chaque élément, et pour réaliser des simulations. Mercedes vient tout juste de nouer un contrat avec Unity pour utiliser sa plateforme afin d'alimenter son système d'info-divertissement.