Unity et Here Technologies développent un système de navigation basé sur une carte 3D

Unity, qui est à l'origine d'un moteur 3D plébiscité dans l'univers du jeu vidéo, et Here Technologies ont annoncé leur partenariat mercredi 24 mars 2021. Les deux entreprises souhaitent proposer leur vision de la nouvelle génération de l'interface homme-machine à bord des véhicules : une expérience utilisateur continue sur tous les écrans d'un véhicule.



Une navigation sur une cartographie 3D

Pour montrer ce dont ils sont capables de mettre au point, un premier système d'info-divertissement a été créé à partir de la plateforme 3D d'Unity et de la technologie de localisation de Here : une expérience navigation basée sur une carte 3D de San Francisco est proposée. Ils s'appuient sur la plateforme "Here Premier 3D Cities" qui recense des modèles 3D et HD de 75 villes à travers le monde. Ces cartes ont été créées notamment grâce à des données Lidar, d'imagerie optique et satellitaire.



"Le moteur de rendu 3D d'Unity optimise les capacités des données urbaines, du guidage routier et de la navigation Here 3D, offrant au conducteur une expérience riche et immersive dans le tableau de bord", explique Jorgen Behrens, Chef de Produit, Here Technologies. A voir si de tels systèmes trouvent des preneurs ou si les constructeurs automobiles préfèrent axer leurs développements sur les systèmes d'affichage tête haute en réalité augmentée qui permettent d'indiquer la direction au conducteur à l'aide de flèches projetée sur le pare-brise. Que ce soit Volkswagen, Mercedes ou Audi, de nombreux constructeurs proposent ces systèmes en option. Il est aussi possible d'imaginer embarquer ces deux technologies à bord des véhicules.



Véhicule autonome, simulation, jumeaux numériques

"En travaillant avec des leaders de l'industrie comme Here, nous pensons qu'Unity a le potentiel pour réinventer l'info-divertissement et créer des expériences immersives, interactives et géospatiales intégrées", a déclaré Julien Faure, vice-président, Verticals chez Unity. L'entreprise séduit de plus en plus les constructeurs automobiles qui peuvent utiliser son moteur 3D à la fois pour les aider dans la conception du design des véhicules mais aussi pour leurs systèmes d'info-divertissement.



Here Technologies et Unity ajoutent que leur collaboration va également s'étendre à "des travaux sur les technologies de localisation pour la conduite autonome, les simulations, la planification urbaine et les jumeaux numériques". Certaines entreprises qui planchent sur le développement d'un véhicule autonome, comme Baidu, utilisent déjà les services d'Unity pour entraîner leurs systèmes de conduite autonome lors de simulations.