Unity lorgne sur la diffusion du sport en vidéo volumétrique avec sa plateforme Metacast

Unity met le cap sur la diffusion de compétitions sportives. L'éditeur du moteur 3D éponyme, leader du secteur avec son concurrent Epic Games, a inauguré le 5 octobre 2021 une nouvelle division baptisée Metacast. Le but de cette plateforme est de permettre l'utilisation de la vidéo volumétrique en temps réel pour les retransmissions sportives, c'est-à-dire de la video en 3D dans laquelle il est possible de déplacer la caméra librement. Metacast permettra de créer et diffuser ce type de contenu interactif 3D.



La technologie volumétrique

Unity Metacast comprend le processus de capture, de visualisation et d'interaction avec le contenu. Le tout en 3D. Concrètement, cela permet au spectateur de changer d'angle de vue en temps réel pour voir le match sous toutes les coutures. Pour diriger cette division, John Riccitiello, le CEO d'Unity, a fait appel à Peter Moor. Ancien dirigeant de la division Xbox de Microsoft, puis patron d'EA Sports pendant presque 10 ans, il a ensuite dirigé le Liverpool FC avant de rejoindre Unity en début d'année.



"L'avenir du suivi des sports est relatif à la liberté, au choix et à l'interactivité, et les consommateurs ne sont plus satisfaits de se nourrir de contenus 2D linéaires", explique donc Peter Moore, senior vice-président et general manager sports et divertissement en direct chez Unity.



Metacast va offrir "une expérience véritablement interactive sur un deuxième écran pour les fans, des outils de narration enrichis pour les diffuseurs et des analyses de données pour les équipes, les entraîneurs et les athlètes, ainsi que la possibilité de créer des campagnes marketing plus significatives et impressionnables", explique Unity.



Il faut noter cependant que la capture de vidéo volumétrique implique l'installation de caméras haute résolution tout autour de l'arène sportive concernée, ainsi que d'un data center spécialisé. La plateforme d'Unity n'est donc qu'une partie de l'équation.



Un partenariat avec une ligue de MMA

L'Ultimate Fighting Championship (UFC), une ligue américaine de MMA, va collaborer pour explorer les applications potentielles de Metacast pour ses contenus. Par exemple, il pourrait être possible de regarder un match d'UFC du point de vue de l'un des combattants, mettre en pause le combat, changer l'angle de la caméra et analyser de près la position de l'autre combattant ou ses mouvements.



Dans le cadre de ce partenariat, Unity a filmé un combat à l'aide de 100 caméras disposée autour du ring. Les deux entreprises vont désormais travailler à l'optimisation et l'industrialisation de ce dispositif en vue d'un éventuel déploiement sur le terrain.



D'après Protocol, l'ambition d'Unity ne se limite pas qu'aux sports de combat. Outre le combat d'UFC cité plus haut, la démonstration technologique de l'entreprise inclut une partie d'un match de rugby sur laquelle il est possible d'afficher des statistiques sur chaque joueur. Cet aspect "data science" est un autre attrait de la technologie et pourrait séduire les clubs.



Une technologie complexe à mettre en œuvre

Unity n'est pas le premier à se pencher sur la diffusion du sport en 3D. La technologie True View d'Intel peut être utilisée pour effectuer des replays immersifs lors de rencontres sportives. Les caméras 5K placées tout autour du terrain permettant de reconstituer volumétriquement la scène. La ligue de football professionnel a équipé le Parc des Princes de cette technologie devant permettre de réaliser des arrêts sur image avec rotation à 360° et des zooms pour voir à travers les yeux d'un joueur lors d'un match de Ligue 1.



Apple, de son côté, a racheté la start-up NextVR qui est spécialisée dans la diffusion d'évènements en direct pour les casques de réalité virtuelle, et qui s'est aussi tournée vers la production de vidéos volumétriques. Visualiser ce type de contenu en réalité virtuelle apporte un réel plus car cela permet de réellement voir en 3D, mais ces appareils sont encore relativement peu répandus. La capture volumétrique reste également complexe et coûteuse à déployer de manière générale, et sa démocratisation pourrait prendre encore une dizaine d'années.