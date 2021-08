Unity s'offre l'outil de travail à distance pour créatifs de Parsec pour 320 millions de dollars

Unity, éditeur du moteur 3D du même nom, a annoncé le 11 août l'acquisition de Parsec, start-up à l'origine d'un outil de travail à distance pour les créatifs. Le montant du rachat est de 320 millions de dollars, soit la plus grosse acquisition d'Unity à date.



Parsec a été fondée en 2016 et avait levé une trentaine de millions de dollars jusqu'ici. Sa solution permet la prise de contrôle à distance d'une station de travail depuis un appareil moins performant. Elle est conçue pour fonctionner avec de hautes résolutions d'affichage et sans impacter la colorimétrie, et est compatible avec des périphériques spécialisés comme les tablettes Wacom. Le tout avec, évidemment, une latence relativement faible.



Une stratégie cloud portée par le télétravail

La start-up a vu son nombre d'utilisateurs explosé avec la pandémie et le recours accru au travail à distance, ce qui a été déterminant dans la décision de rachat d'Unity. L'entreprise fait face à une féroce compétition de la part d'Epic Games, l'autre grand fournisseur de moteur 3D temps réel, qui enchaîne les rachats grâce à la manne financière découlant du succès de son jeu Fortnite.



Il faut dire que ces middlewares sont utilisés par de plus en plus d'industries. Conçus à la base pour le développement de jeux vidéo, ils sont désormais aussi utilisés pour le cinéma, la conception industrielle et architecturale, la création d'expériences culturelles, et sont au cœur des technologies de réalité virtuelle et augmentée sur lesquelles travaillent toutes les grandes entreprises technologiques.



D'après un commentaire accordé à Techcrunch, l'acquisition de Parsec semble être la première brique d'une stratégie cloud plus ambitieuse de la part d'Unity.