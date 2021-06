Unity s'offre le français Pixyz pour l'optimisation des données 3D

Unity a annoncé ce 22 juin, l'acquisition de Pixyz Software une société française spécialisée dans les logiciels de traitement des données 3D. Le coût de l'opération n'a pas été révélé.



L'annonce a été faite par Unity à travers un billet de blog. Le fournisseur de moteur de jeu multiplateforme travaille déjà avec Pixyz depuis 2018 afin d'offrir aux professionnels des solutions pour "importer, préparer et optimiser rapidement les modèles de CAO 3D, de nuage de points et de maillage volumineux pour créer des expériences en temps réel".



Suite à cette acquisition Unity devient également propriétaire des différents produits du français, notamment Pixyz Plugin, Pixyz Studio et Pixyz Scenario Processor. Ces derniers font désormais partie de l'organisation Create d'Unity. Il s'agit de l'une des nombreuses acquisitions que Unity a réalisées dans le domaine des outils de développement de jeux. L'objectif étant de rester compétitif face à Epic Games, fabricant de son rival Unreal Engine.



OFFRIR une SOLUTION COMPLÈTE

Avec les produits Pixyz, Unity permettra à ses clients d'optimiser leurs données 3D "quelle que soit la source". De la construction automobile, à la fabrication de produits industriels Unity et Pixyz proposent l'utilisation de la 3D en temps réel aux secteurs nécessitant la gestion de données extrêmement complexes. Ces technologies couvriront "la collaboration en matière de conception, le développement des environnements de formation immersifs, la création des expériences marketing interactives, etc.", détaille Unity.



Grâce à cette acquisition, Unity offrira une solution plus complète ses clients. Les produits Pixyz continueront à nécessiter des abonnements séparés dont les prix ne devraient pas varier. Les clients pourront continuer à les acheter directement sur les sites de Pixyz et d'Unity.



À termes, Unity prévoit de travailler avec Pixyz pour fournir des solutions qui permettent le traitement automatisé de gros volumes de données et qui répondent aux besoins spécifiques d'un plus grand nombre de clients. Notamment dans l'industrie des jeux vidéo. Cette acquisition vient s'ajouter à celle du créateur de contenu 3D RestAR et du créateur d'outils artistiques Artomatix, rachetés l'année dernière par Unity. De son côté, Pixyz travaille avec Microsoft et Nvidia, et entretient divers partenariats avec des industriels.