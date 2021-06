Upflow lève 15 millions de dollars pour sa solution de suivi des factures et des paiements

Upflow, spécialiste de la gestion des factures et de suivi des paiements, a annoncé mardi 15 juin 2021 avoir levé 15 millions de dollars. Après avoir séduit YCombinator, la start-up française réalise cette levée de fonds en Série A auprès de 9yards Capital et de business angels comme Maximilian Tayenthal de N26, Pierre-Dimitri Gore-Coty d'Uber et Raffael Johnen d'auxmoney.



Comptabilité, paiement et gestion des finances

Upflow veut aider les entreprises à gérer leurs comptes, suivre les factures et éviter les impayés. La start-up développe une solution qui s'intègre à l'environnement de travail : l'entreprise garde ses outils de facturation et de comptabilité existants. Le but est d'aider les professionnels à comprendre leurs finances et suivre les factures, de l'envoie jusqu'au paiement. Les relances sont automatisées et différents moyens de paiements sont proposés (virement bancaire, paiement par carte et prélèvement automatique) afin d'éviter les impayés.



Via cette plateforme il est également possible d'accéder à une vue en temps réel de son activité et de ses postes clients. L'ambition d'Uplow est de réunion les solutions de comptabilité, de paiement, et les services financiers sur une seule plateforme. Avec cette levée de fonds, la jeune pousse explique vouloir poursuivre le développement de nouvelles fonctionnalités mais n'en dit pas beaucoup plus.



Si Front utilise déjà cette solution, la jeune pousse ne précise pas le nombre de clients dont elle dispose. Elle assure toutefois qu'elle était à l'équilibre avant de lever ces fonds supplémentaires. Elle a besoin ce cet apport financier pour embaucher de nouveaux talents et commercialiser son produit. Upflow veut également renforcer sa présence en Europe et aux Etats-Unis en ouvrant de notamment de nouveaux bureaux à New York.