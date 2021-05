UPS se laisse séduire par les entrepôts automatisés d'AutoStore

UPS a équipé son centre logistique des Pays-Bas de la technologie d'entrepôt automatisé d'AutoStore. Une technologie qui lui permet d'augmenter sa capacité de stockage jusqu'à 400% et d'automatiser le traitement des commandes.



Des cubes robotiques

Les hauts rayonnages et chariots élévateurs du centre logistique ont été remplacés par des grilles, des bacs et des systèmes robotisés. Le Finlandais AutoStore a mis au point un système de cubes robotiques dont la disposition augmente la capacité de stockage d'un entrepôt, quelle que soit la configuration de l'espace. Ce système est modulaire et s'adapte à différentes hauteurs de plafond ou à des obstacles.



Au-delà de la capacité de stockage, UPS met aussi en avant la réduction du bruit et des contraintes physiques pour ses employés. Le travail physique d'exécution des commandes est remplacé par le contrôle et la surveillance du système automatisé ou la mise en paquet d'articles qui sont collectés par ces systèmes.

L'automatisation des entrepôts et centres logistiques s'accélère ces dernières années en parallèle de la montée en puissance du e-commerce. AutoStore n'est pas le seul à se positionner sur ce créneau et il poursuit d'ailleurs le britannique Ocado pour violation de brevets. De son côté, la pépite lilloise Exotec séduit un nombre croissant de clients avec sa solution Skypod.