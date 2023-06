Utiq, l'adtech des opérateurs télécoms, arrive en France

La plateforme d'adtech créée en février dernier par Orange, Vodafone, Telefonica et Deutsche Telekom annonce son lancement commercial en France. Baptisée Utiq, elle propose aux annonceurs une alternative européenne aux cookies tiers, reposant sur le consentement "opt-in" des consommateurs et compatible "by design" avec les règles européennes de protection des données personnelles.



La structure, dont le siège est basé en Belgique, a nommé Marc Bresseel à sa tête, et la direction française sera assurée par Sophie Poncin, ancienne de Google et ex-directrice d'Orange Advertising. "Le lancement d'Utiq marque le début d'une initiative paneuropéenne visant à accompagner notre secteur vers plus de responsabilité, par le biais d'un consentement qui soit volontaire, clair et informé", déclare Marc Bresseel dans un communiqué.

Plus de pays couverts à partir de 2024

Adform, une société spécialisée dans le marketing programmatique, a été sélectionnée comme partenaire d'Utiq au niveau européen, pour l'intégrer à sa solution de remplacement des cookies tiers ID Fusion. Sa plateforme est utilisée par les annonceurs pour effectuer des achats médias de manière centralisée et automatisée, et se charge de fusionner les données "first-party" des entreprises pour identifier des utilisateurs uniques.



La fin des cookies tiers est prévue en 2024 et les entreprises vont devoir trouver de nouveaux moyens de collecter les données des internautes pour les cibler. Avec la solution d'Utik, le ciblage est réalisé à l'aide d'un identifiant anonymisé, rattaché à l'opérateur mobile utilisé pour se connecter à internet via la carte Sim. Utiq prévoit d'étendre son activité au-delà de ses quatre marchés initiaux (France, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni) en 2024.