Varjo annonce Reality Cloud, une solution de capture et partage d'environnements en réalité virtuelle

Varjo annonce ce 24 juin une solution de capture et partage d'environnement pour la réalité virtuelle et augmentée. Baptisée Varjo Reality Cloud, elle utilise les capteurs intégrés au casque Varjo XR-3 pour scanner un endroit, puis le rendre immédiatement disponible à un interlocuteur afin qu'il s'y transporte virtuellement.



La start-up finlandaise, spécialiste des casques de réalité virtuelle haut de gamme pour les professionnels, présente cette fonctionnalité comme un premier pas vers le "métavers", concept à la vogue en ce moment (mais dont l'avènement est tout sauf garanti) qui désigne une sorte d'Internet en 3D temps réel.



Un fort potentiel pour les revues de conception à distance

Plus concrètement, cela représente cependant une avancée très intéressante pour la collaboration immersive à distance, rendue possible par les technologies de pointe qu'embarque le casque de Varjo (LiDAR et caméras RGB pour la capture, suivi des yeux et rendu fovéal pour réduire la masse d'informations à transmettre et à traiter).



Pour accélérer dans de domaine, Varjo annonce aussi l'acquisition de l'entreprise norvégienne Dimension10, un spécialiste de la collaboration 3D pour le design industriel, l'ingénierie et l'architecture. La start-up accueille par ailleurs Lincoln Wallen, CTO d'Improbable, à son conseil d'administration. Improbable est une start-up spécialisée dans la création d'instances de moteurs 3D pour créer des mondes virtuels de très grandes tailles avec des performances optimisées.



Varjo Reality Cloud sera disponible en version alpha d'ici la fin de l'année.