Vaste coup de filet d'Interpol contre des réseaux africains d'arnaques sur Internet

Opération d’envergure d’Interpol contre les arnaques sur Internet. Mardi 8 août, l’organisme a officialisé un coup de filet dans plusieurs réseaux de crime organisé en Afrique de l’Ouest, qui a débouché sur l’identification de plus d’un millier de suspects et sur l’arrestation de 103 personnes. Plus 200 comptes bancaires ont été bloqués, pour une saisie supérieure à deux millions d’euros.

Baptisée Jackal, l’opération a été menée au cours de la seconde quinzaine de mai. Elle a mobilisé les forces de police de 21 pays, dont la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Côte d’Ivoire, le Nigeria et les Etats-Unis.

“Gang violent de type mafia”

Interpol visait notamment le réseau “Black Axe”, déjà touché par une vague d’arrestations l’an passé. Ce groupe est un “gang violent de type mafia”, explique l’organisation internationale de police. Il est réputé pour des arnaques à l'amour ou à l'héritage, des fraudes à la carte de crédit, des escroqueries au paiement anticipé (qui demandent de payer pour une prestation qui permettra de recevoir de l'argent par la suite), ou encore des opérations de blanchiment d'argent.

"Le message envoyé aux réseaux criminels d'Afrique de l'Ouest est fort : quel que soit l'endroit où ils se cachent dans le cyberespace, Interpol les pourchassera de manière incessante. Les activités illégales de Black Axe et autres syndicats du crime similaires resteront une priorité pour Interpol", se félicite Isaac Kehinde Oginni, directeur de l'IFCACC, le centre d'Interpol spécialisé dans les crimes financiers et la lutte anticorruption.