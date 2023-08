Vedettes du web français des années 2000, les skyblogs tirent leur révérence

L’enterrement était programmé. Il a définitivement eu lieu lundi 21 août, entraînant avec lui la disparition d’un pan entier de la culture web française du début des années 2000. Quelques mois après avoir soufflé leur vingtième bougie, les skyblogs ont définitivement fermé leurs portes.



"Toute une génération créative, artistique, du son, de l'écrit, de l'image a fait ses premiers pas sur les skyblogs", souligne Pierre Bellanger, le fondateur et patron de la radio Skyrock, et le créateur de cette plateforme de blogs devenue “le 17e site mondial en 2007”.

Emporté par les réseaux sociaux

Plébiscités par les adolescents, les skyblogs sont le symbole d’un autre Internet, sur lequel les réseaux sociaux n’existaient pas encore. "Ici T Libre !", clame alors la plateforme qui verra se créer plus de 30 millions de blogs, générant plus de 4,5 milliards de commentaires. La concurrence d’Overblog, financé par TF1, puis un changement de nom forcé (en raison de poursuites judiciaires lancées par l’opérateur britannique Sky) marquent ses premières difficultés.



Surtout, le déclin de Skyblog s'accélère avec l’émergence des réseaux sociaux, qui emportent tout sur leur passage sous l'impulsion de Facebook, créé dès 2004 à Harvard et officiellement lancé en France en 2008. Comme ailleurs, les internautes français entrent dans une nouvelle ère, abandonnant petit à petit les blogs. Pour son créateur cependant, les skyblogs restent le symbole de “l'âge d'or du Web”.

Blogs archivés à la BNF

Pierre Bellanger assure que la fermeture de la plateforme était devenue inéluctable, pas seulement faute d’audience mais parce qu’elle ne respectait pas les obligations imposées par le Règlement général sur la protection des données (RGPD).



Plus de douze millions de blogs ont été numérisés et archivés par l'Institut national de l’audiovisuel (INA) et la Bibliothèque nationale de France (BNF), “afin que demain les érudits et les chercheurs puissent se rendre compte avec une granularité inimaginable précédemment de ce qu'était la nouvelle génération du début du XXIe siècle”. Mais ils ne seront pas accessibles au grand public.