Véhicule autonome : Avec son concept car Seven, Hyundai transforme la voiture en salon

Hyundai a dévoilé un nouveau concept car le 17 novembre 2021 à l'occasion d'AutoMobility. Baptisé Seven, ce concept est un véhicule utilitaire électrique, sportif et autonome. Le constructeur a cherché à présenter sa vision du SUV électrique haut de gamme qui laisse deviner les futures formes des véhicules de sa marque Ioniq.



Ni pédale ni volant

"Le concept Seven démontre la vision créative et le développement technologique avancé de Hyundai pour notre avenir dans la mobilité électrique", assure José Munoz, président et CEO d'Hyundai Motor pour l'Amérique du Nord. Le véhicule autonome est doté d'une ouverture large qui laisse entrevoir l'intérieur du véhicule et facilite l'accès à l'habitacle.



Le plus étonnant est l'intérieur du véhicule, qui a été pensé pour laisser un maximum de place aux passagers avec l'arrivée des véhicules autonomes. Avec un empattement de 3,2 mètres, Hyundai a abandonné les sièges traditionnellement positionnés en rangée. Deux sièges, ou plutôt des fauteuils, sont positionnés à l'intérieur du véhicule. A l'arrière, une banquette incurvée permet à plusieurs passagers de s'installer. Les sièges peuvent être positionnés de façon à ce qu'ils soient en face et que l'ensemble des passagers puissent communiquer.



Le véhicule n'a ni pédale ni volant. Le siège du conducteur est doté d'un manche de commande rétractable qui se dissimule lorsqu'il n'est pas utilisé. Comme les équipements de conduite traditionnels ne sont pas nécessaires, l'habitacle est très épuré et les écrans intégrés visent à créer une expérience semblable à celle d'un salon.





Le toit du véhicule est doté d'un écran panoramique qui non seulement affiche divers contenus, mais modifie également l'atmosphère intérieure générale pour garantir un maximum de détente pendant le voyage. A noter que Hyundai met beaucoup en avant le côté hygiénique du véhicule, notamment au niveau du système d'aération. Une précision sans doute due à l'air du temps et à la pandémie de Covid-19.