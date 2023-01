Véhicules autonomes : Mobileye en forme grâce à ses systèmes avancés d'aide à la conduite

La société israélienne Mobileye, filiale d’Intel spécialisée dans les technologies d'automatisation de la conduite, semble plutôt en forme comparée à ses consœurs, aussi bien américaines que françaises.

L’entreprise a publié ce 26 janvier ses résultats pour le quatrième trimestre 2022, et ils dépassent les estimations des analystes. Son chiffre d'affaires a bondi de 59%, atteignant 565 millions de dollars. Cela serait dû, en partie, à l’augmentation du prix de vente moyen de ses systèmes, qui atteignait 56,2 dollars fin 2022 contre 48,3 dollars un an plus tôt.

L’entreprise vise un chiffre d’affaires compris entre 2,19 et 2,28 milliards de dollars en 2023, contre 1,87 milliards sur l’année qui vient de s’écouler. Suite à la présentation de ces perspectives favorables, son cours a gagné 3% au Nasdaq.

Mobileye mise sur ses systèmes ADAS comme SuperVision

Mobileye détonne parmi les actualités du secteur. Hier, le Français Navya a demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, tandis que Waymo, la filiale d’Alphabet consacrée à la conduite autonome, supprime des postes, ne générant pas assez de revenus pour couvrir ses frais… Bref. On commençait à se demander si la conduite autonome, dont le déploiement cale depuis plusieurs années, n'était pas arrivée dans un cul-de-sac.

Ce qui différencie Mobileye – et qui fait sa force – c'est son activité principale dans les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). Au début du mois, Amnon Shashua, son directeur général, a déclaré que la filiale avait "un pipeline de revenus de plus de 17 milliards de dollars jusqu'en 2030 pour ses principaux ADAS", et notamment SuperVision, qui permet d'avoir une vision panoramique autour du véhicule et sera, selon lui, "un moteur de croissance très important en 2023 et au-delà".