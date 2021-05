Veja, spécialiste des baskets éco-responsables, a été victime d'une cyberattaque

Veja, une marque française spécialisée dans les baskets écologiques et issues du commerce équitable, a été victime d'une attaque informatique le lundi 26 avril, révèle Le Parisien. La nature de la cyberattaque n'a pas été dévoilée



Les emails dérobés

Les hackers ont réussi à s'emparer de la base de données clients de l'entreprise. Elle contient les adresses emails des clients qui ont déjà acheté en ligne ou se se inscrits aux newsletters de Veja.



En revanche, "les coordonnées bancaires et les mots de passe" ont été épargnés, précise Sébastien Kopp, le co-fondateur de la société. En effet, "nous ne conservons aucune donnée bancaire et tous les mots de passe de nos clients sont chiffrés et codés. Il est donc impossible pour les hackers de se connecter à votre compte ou d’utiliser vos avoirs qui y sont rattachés". Par mesure de précaution, Veja a tout de même demander à ses clients de modifier leur mot de passe.



Une plainte déposée, la Cnil notifiée

L'entreprise a déposé une plainte et a effectué une notification auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil). Une enquête a été ouverte et le cybercriminel aurait déjà été repéré, d'après Le Parisien.



Cet incident de sécurité s'inscrit dans un contexte d'explosion des cyberattaques. Pour mettre à un terme à cette tendance, le gouvernement a adopté un plan d'un milliard d'euros en février dernier. Les chantiers sont nombreux : booster la recherche, créer de l'emploi, fédérer la filière, faire émerger des pépites...