Venmo introduit une fonctionnalité de cash back en cryptomonnaie

L'application de paiement instantané Venmo, propriété de PayPal depuis trois ans, poursuit sa percée dans les cryptomonnaies. Elle vient d'annoncer ce 11 août par voie de communiqué le lancement d'une nouvelle fonctionnalité : les détenteurs d'une carte bancaire Venmo pourront désormais recevoir leur cash back de 1% à 3% en Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash et Litecoin.



Aucun frais de transaction

Cette nouvelle option "Cash Back to Crypto" n'entraîne pas de frais de transaction. Les frais de conversion sont quant à eux intégrés aux frais mensuels du client détenteur de la carte bancaire. Le but est d'offrir "une nouvelle façon de commencer à explorer le monde des cryptomonnaies (…) dans l'environnement Venmo", a commenté Darrell Esch, senior vice-president et general manager au sein de Venmo.



Cette fonctionnalité, qui n'est disponible que sur le marché américain pour l'instant, survient quelques mois après l'introduction d'un service de vente, d'achat et de stockage de cryptomonnaie pour les utilisateurs de l'application. Comme pour PayPal, ce service s'appuie sur la technologie de Paxos.



Il reste à savoir si les utilisateurs de Venmo vont réellement utiliser ce nouveau service, qui peut être désactivé à tout moment, précise le communiqué. PayPal, la maison-mère de Venmo, ne communique pas sur le nombre de détenteurs de cette carte bancaire. Le CEO de PayPal, Dan Schulman, a simplement précisé, lors des résultats du premier trimestre, que la carte "dépassait nos attentes à la fois pour les nouveaux comptes et les transactions".



Opération séduction réussie pour les cryptomonnaies

Cette annonce intervient alors que ces actifs numériques semblent séduire un nombre croissant d'entreprises et intéressent de plus en plus le grand public. PayPal puis Mastercard permettent à leurs clients de faire des achats auprès des commerçants américains de leurs réseaux grâce à des cryptomonnaies. Ebay n'exclut pas le fait d'introduire également la possibilité de payer en cryptomonnaie sur sa marketplace, d'après les propos de Jamie Iannone, le CEO de l'entreprise.