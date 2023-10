Verily, filiale santé d'Alphabet, s'intéresse à la biotech Geneuro pour lutter contre le Covid long

Les maladies inexpliquées ont aussi un séquençage ADN, qui reste à identifier. C'est le cas du Covid long par exemple. Ce champ méconnu de la recherche médicale, baptisé "dark genome" ou "génome obscur" par les scientifiques, est au coeur d'un accord de recherche conclu jeudi entre Verily, la filiale santé de précision d'Alphabet, maison-mère de Google, et la biotech franco-suisse Geneuro, issue des travaux de l'Institut Mérieux et de l'Inserm.



"Verily nous ouvre ses bases de données brutes pour améliorer notre connaissance des rétrovirus. C'est une reconnaissance de nos travaux", résume Jesus Martin-Garcia, président de Geneuro, dont la vingtaine de collaborateurs se répartit entre Genève et Lyon. A ce stade du contrat, aucun investissement ni aucune prise de participation ne sont évoqués par le géant de Palo Alto.



Verily a développé une plateforme de cartographie immunitaire, baptisée Immune Profiler, à partir de milliers d'échantillons, ainsi qu'un outil d'analyses, Workbench, semblable à un moteur de recherches sécurisé. Mis à la disposition de Geneuro, la biotech prévoit de dédier 4 chercheurs à temps plein dans le croisement des informations.

145 millions de patients atteints d’un Covid long

Grâce au soutien de la Banque européenne d'investissement (BEI), qui s'est engagée pour 25 millions d'euros en mars, Geneuro mène une étude clinique de phase 2 pour valider son anticorps Temelimab contre le Covid long. "Nous terminons le recrutement des 200 patients en Italie, en Espagne et en Suisse dans 14 hôpitaux. Les résultats sont attendus l'année prochaine. Nous savons déjà qu'un tiers des patients répondent positivement à la protéine rétrovirale W-Env que détecte le Temelimab", indique Jesus Martin-Garcia.



Le Covid long touche 145 millions de personnes dans le monde, qui souffrent de "brouillard neurologique" et d'une fatigue persistante. Des travaux convergents ont mis en évidence la responsabilité du patrimoine génétique de chaque individu.



En rassemblant l'expertise de Geneuro dans le séquençage ADN, et l'immense banque de données de Verily, l'objectif est de trouver un lien entre la génétique et la protéine responsable de la maladie. Ainsi, l'union des deux acteurs "pourrait constituer une étape importante vers des interventions plus précoces et plus ciblées pour les patients atteints de Covid long", estime Charlie Kim, directeur des sciences moléculaires de Verily.



Les deux partenaires imaginent d'autres applications en oncologie et dans des maladies neurodégénératives et auto-immunes, dont la sclérose en plaques.