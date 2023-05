VeriQloud : la cryptographie quantique pour protéger les données à long terme

L’éventuelle arrivée d’un ordinateur quantique rendrait les solutions classiques de protection des données critiques inefficaces. Certaines start-up sont donc déjà sur le coup, utilisant les propriétés de la physique quantique pour atteindre des niveaux de sécurité plus élevés.



C’est le cas de VeriQloud, qui développe depuis 2017 des solutions de cryptographie quantique. Elles permettraient de sécuriser des données (communication, stockage et calcul) dans le cloud de manière très sûre et sur le long terme. Selon Les Echos, l’entreprise vient de boucler une levée de fonds de 1,9 million d'euros auprès de Quantonation et WinEquity.

Une solution plus sûre que les réseaux QKD ?

Son principal produit, baptisé Qline, est une architecture de communication quantique qui distribue des clés sécurisées entre plusieurs participants connectés à une fibre optique. Elle se glisse à l’interconnexion entre les réseaux télécoms urbains et les futurs réseaux de distribution de clés quantiques (QKD).



"Dans les réseaux QKD, un nœud compromis peut compromettre l'ensemble du réseau", explique l’entreprise sur son site web. La start-up dit ne pas utiliser de techniques telles que l'acheminement des clés ou les nœuds de confiance, et assure que les réseaux Qline sont ainsi "plus sûrs que les réseaux QKD à l'échelle locale et métropolitaine".

Un réseau quantique maillé pour établir des clés secrètes partagées

"Qline permet une communication quantique qui va au-delà du point à point. Il met en œuvre un réseau quantique entièrement maillé qui peut être utilisé pour établir des clés secrètes partagées entre n'importe quelle paire de nœuds", détaille-t-elle.



Le produit s’adresse aux gouvernements, aux opérateurs télécoms et aux acteurs de la santé, de la finance, de l’énergie, ou encore de la défense ayant des besoins importants en matière de sécurité. Déjà fonctionnel, il est testé par Deutsche Telekom depuis l’année dernière sur son réseau de distribution de clés quantiques à Berlin.

VeriQloud participe à FranceQCI

VeriQloud participe en parallèle à FranceQCI, un programme visant à concevoir, déployer et expérimenter en conditions réelles des réseaux d’infrastructure de communication quantique (QCI) sur le territoire français. Il a été confié à un consortium mené par Airbus, auquel de grands groupes comme Orange et Thales participent avec l’appui du CNRS ou encore de la Direction générale de l’aviation civile.



VeriQloud a été invité à y prendre part aux côtés de deux autres start-up spécialisées dans la cryptographie quantique : Cryptonext Security et WeLinQ. FranceQCI fait partie de l’initiative "Infrastructure européenne de communication quantique" (EuroQCI) lancée par l’Union européenne en 2019 sous l’égide de Thierry Breton pour bâtir une infrastructure de réseau de communication quantique sécurisée qui couvrira l’ensemble de l’Union européenne.