Verizon dévoile un pickup Ford revisité pour apporter la 5G aux premiers secours

Lors de catastrophes naturelles, il est courant que tous les moyens de connectivité soient coupés. Il est alors impossible de se connecter à internet ou même d'utiliser son téléphone. Le changement climatique va accentuer les événements extrêmes que ce soit des tempêtes, des typhons, des feux de forêts ou des périodes de froid extrême.



Améliorer la coordination

Afin d'aider les premiers secours en leur permettant de communiquer et de se coordonner plus facilement, Verizon a dévoilé mardi 6 juillet 2021 un nouveau véhicule baptisé THOR pour "Tactical Humanitarian Operations Response". Ce pickup Ford F650 modifié est conçu pour apporter une connectivité 5G ou par satellite dans des zones dépourvues de tout réseau aux Etats-Unis.



Conçu en partenariat avec les sociétés NavalX et SoCal Tech Bridge du ministère de la Défense, le pickup Ford F650 modifié peut accueillir un conducteur et cinq passagers à l'avant. A l'arrière, il est transformé en centre de commandement pouvant accueillir trois personnes. Ce véhicule est pensé pour servir le ministère de la Défense et les premiers secours lors de catastrophes naturelles surgissant aux Etats-Unis. THOR est également doté d'un drone qui peut être utilisé pour des opérations de recherche et de sauvetage ou pour collecter des informations.