Verizon et Razer vont lancer une console de jeu vidéo 5G

Razer, fabricant de périphériques pour le gaming basé à Singapour, et l'opérateur télécom américain Verizon ont annoncé au Mobile World Congress de Las Vegas le lancement prochain d'une console de jeu vidéo portable 5G. Baptisée Razer Edge 5G, elle embarquera le SoC Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 dédié au jeu mobile, et profitera comme son nom l'indique d'une connectivité 5G, en plus du WiFi 6E. La console tournera sous Android et permettra de jouer en local et en streaming.



L'initiative n'est pas sans rappeler celle de Logitech et Tencent, qui ont présenté en septembre la console G Cloud. Lancée en Amérique du Nord le 17 octobre au prix de 350 dollars, celle-ci sera également basée sur le système d'exploitation mobile Android et permettra d'accéder aux jeux du Google Play Store, du Xbox Cloud Gaming et du service de cloud gaming de Nvidia, GeForce Now. La console embarque un processeur Snapdragon 720G. Contrairement à l'appareil de Logitech et Verizon, elle ne supporte pas la 5G.



revival de la console portable

Les deux nouvelles consoles sont une alternative au Steam Deck de Valve, vendu plus cher (419 à 679 euros) et conçu pour les jeux PC en version mobile. Mais sans connexion 5G. La 5G, avec ses débits et sa latence réduite, est particulièrement adaptée aux applications vidéoludiques. Pour un opérateur comme Verizon, le jeu vidéo constitue une vitrine pour cette technologie que les consommateurs tardent à s'approprier.



Ce revival de la console portable, porté par le cloud gaming, ne profitera pas à Google qui a annoncé la semaine dernière l'arrêt de Stadia, son service de cloud gaming, le 18 janvier prochain. Pendant ce temps, Netflix lance son propre studio de jeu vidéo, à Helsinki en Finlande, après avoir démarré en rachetant des studios existants. Un premier pas vers un vrai service de cloud gaming ?