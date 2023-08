Verizon met fin à BlueJeans, sa solution de visioconférence concurrente de Zoom

L'ère du télétravail généralisé est révolue. Trois ans et demi après le début de la pandémie de Covid-19, la plupart des entreprises technologiques sont repassées au présentiel. Même celle qui développe le logiciel Zoom a récemment enjoint à ses employés de revenir au bureau deux jours par semaine. Face à cette "évolution du marché", le géant des télécommunications Verizon a annoncé son intention de débrancher son service de visioconférence BlueJeans.



"Cher utilisateur […], nous tenons à vous informer que nous avons pris la décision difficile de mettre fin à notre gamme de produits BlueJeans", ont pu lire les clients de la solution dans un mail qui leur était adressé mardi 8 août. BlueJeans ne sera officiellement plus accessible après le 31 août, rapporte le site d'information 9to5Google.

Un rachat à 400 millions en 2020

Verizon avait pourtant déboursé quelque 400 millions de dollars en avril 2020 pour acquérir BlueJeans. Fondée en 2011 en plein cœur de la Silicon Valley, la start-up qui développe le logiciel du même nom était ancrée dans le marché B2B et avait donc principalement pour clients des entreprises (15 000 au moment du rachat) et des organismes publics.



Il y a trois ans, la volonté de Verizon était de profiter du contexte pandémique pour imposer la solution auprès de davantage de sociétés contraintes au télétravail, "quelle que soit leur taille ou leur secteur d’activité". Il était notamment question d'en faire un outil exploitable pour la télémédecine ou l'enseignement à distance, les appels étant chiffrés de bout en bout. Des domaines dans lesquels ses concurrents Zoom, Microsoft Teams ou encore Google Meet, dont la concurrence aura eu raison de BlueJeans, sont aujourd'hui bien plus populaires.