Verizon se rapproche d'Amazon et de son projet d'Internet par satellites Kuiper

Amazon a séduit Verizon avec son projet Kuiper de constellation de satellites dédiée à l'Internet haut débit. L'opérateur télécoms américain a annoncé mardi 26 octobre 2021 avoir noué un partenariat avec le géant technologique à ce sujet. Cette collaboration stratégique vise à coupler le réseau mobile terrestre 4G et 5G de Verizon avec le réseau de satellites en orbite terrestre basse d'Amazon.



Connecter les différents réseaux

Le projet Kuiper vise à exploiter 3236 satellites qui viendront former une constellation dédiée à l'Internet haut débit, et à proposer une connectivité dans les zones rurales et difficiles d'accès des Etats-Unis. Il est une réponse au projet Starlink de SpaceX, qui veut également fournir une couverture Internet haut débit grâce à une constellation de satellites. Pionnier du New Space avec ses lanceurs réutilisables, SpaceX est beaucoup plus avancé dans ses plans. De son côté, Amazon a débloqué une enveloppe initiale de 10 milliards de dollars pour ce programme.



Pour commencer, Amazon et Verizon se concentreront sur l'expansion des réseaux de données Verizon à l'aide des solutions de liaison cellulaire du projet Kuiper. L'intégration tirera parti du développement d'antennes déjà en cours dans le cadre du projet Kuiper et les partenaires expliquent avoir commencé à développer des spécifications techniques. Dans un premier temps ce sont les communautés rurales et éloignées à travers les Etats-Unis qui seront concernées.



Aucun calendrier de déploiement

"L'annonce d'aujourd'hui nous aidera à explorer des moyens de combler ce fossé [afin que la technologie soit accessible à tous] et accélérer les avantages et l'innovation de la connectivité sans fil, ce qui profitera à nos clients à l'échelle mondiale et locale", a affirmé Hans Vestberg, président et CEO de Verizon.



Les partenaires planchent également sur les modèles commerciaux préliminaires pour une gamme de services de connectivité destinés aux américains et aux entreprises opérant dans des zones rurales et reculées du monde entier. Ils visent des secteurs aussi variés que l'énergie, l'agriculture, le transport et l'industrie. Mais ils n'ont pas précisé de date prévisionnelle pour ce service de connectivité augmenté par satellite.



D'après les estimations de la Federal Communications Commission (FCC), organisme fédéral chargé de régulation des télécommunications, Amazon doit avoir fini de déployer la moitié des satellites de Kuiper d’ici 2026, et toute la constellation doit être en place d’ici le 30 juillet 2029. Aucune date de commercialisation du service n'a encore été donnée par Amazon.



Son concurrent Starlink prévoit d'offrir son d'accès à internet par satellite au monde entier dès septembre 2022. Une version bêta du service a déjà été lancée comptabilisant plus de 10 000 utilisateurs et Elon Musk s'est félicité d'avoir reçu plus de 500 000 précommandes pour son service.