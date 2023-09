Verkor, Accenta, Swan… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Verkor a levé 850 M€

Energie

Producteur de batteries bas-carbone.

Investisseurs : Macquarie Asset Management, Meridiam, Fonds Stratégiques de Participations



Accenta a levé 108 M€

Energie

Solutions de stockage d'énergie solaire optimisées par l’IAs.

Investisseurs : Crédit Mutuel Impact, Eren Groupe



Swan a levé 37 M€

Finance, Assurance

Développeur d'une plateforme financière décentralisée offrant l'intégration de services bancaires.

Investisseur : Lakestar



Fipto a levé 12 M€

Finance, Assurance

Editeur d’un outil de paiements B2B à l’international.

Investisseurs : Serena Ventures, Motier Ventures



Hyppo a levé 3 M€

Immobilier, Construction

Site internet proposant des prêts hypothécaires aux propriétaires privés.

Investisseur : Otium Capital



Kheoos a levé 2 M€

Distribution, Logistique, Retail

Marketplace B2B pour les pièces de maintenance industrielle.

Investisseurs : Industrya, Iron Hands Capital



Lya Protect a levé 2 M€

Finance, Assurance

Plateforme de distribution de produits d’assurance des courtiers.

Investisseur : Kreaxi



Mimbi a levé 1,5 M€

Marketing & Communication

Editeur d'une plateforme mesurant l'impact des campagnes médiatiques pour les annonceurs.

Investisseurs : Founders Future, OVNI Capital, Kima Ventures, Better Angels, business angels



Eye2Scan a levé 1,4 M€

Administratif, Légal, Comptabilité

Editeur d’une solution automatisant les contrôles et audits internes.

Investisseurs : business angels



ColibriTD a levé 1 M€

Applications et technologies d’entreprise

Plateforme d'informatique quantique axée sur les besoins des entreprises.

Investisseurs : Earlybird Venture Capital, business angels



Thinkeo a levé 1 M€

Applications et technologies d’entreprise

Développeur d'une plateforme IA conçue pour générer des documents hyper-personnalisés.

Investisseurs : SuperCapital, SideAngels, Apok Invest, Polymatter Venture





Ce relevé concerne uniquement les augmentations de capital et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.