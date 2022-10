Vers une valorisation à 16 milliards de dollars pour Mobileye

Intel vise une valorisation de 16 milliards de dollars lors de l'introduction en bourse de Mobileye. Une valorisation très en dessous des plus de 50 milliards de dollars évoqués en décembre dernier lorsque l'IPO de la filiale spécialisée dans les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et les véhicules autonomes a été évoquée. Entre temps, cette valorisation semblait avoir été baissée à 30 milliards de dollars avant d'être de nouveau revue à la baisse. Pour rappel, Intel a racheté Mobileye pour 15,3 milliards de dollars en 2017.

La volatilité des marchés

La société prévoit de vendre 41 millions d'actions pour 18 à 20 dollars chacune, levant 820 millions de dollars, détaille Bloomberg suite au dossier déposé mardi 18 octobre 2022 auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission), le gendarme boursier américain. Intel prévoit de conserver une participation majoritaire dans Moblieye. Les actions devraient commencer à être négociées dans quelques semaines.



La volatilité des marchés est la cause de cette baisse de la valorisation. Cette IPO devrait toutefois être l'une des plus importantes de l'année. Aux Etats-Unis, le nombre d'introductions en Bourse est en chute de 92% par rapport à l'année dernière. Et bons nombres d'entreprises qui ont réalisé une IPO en 2020 et 2021 se négocient aujourd'hui en dessous de leurs prix d'introduction en bourse, ajoute Bloomberg. Certaines entreprises, comme Instacart, attendent ainsi avant de réaliser leurs premiers pas sur le marché boursier américain.

Le difficile chemin vers la conduite autonome

Mobileye a été fondée en 1999 par Amnon Shashua qui a introduit en bourse sa société en 2014 avant qu'Intel la rachète en 2017. Mobileye est parmi les leaders en ce qui concerne les ADAS et les solutions de conduite autonome. Ses technologies équipent de nombreux véhicules et la filiale d'Intel a noué des partenariats avec des constructeurs comme Volkswagen, BMW et Nissan. Ces partenariats sont d'autant plus intéressants que cela lui permet de collecter des données afin d'entraîner et d'améliorer ses systèmes de conduite autonome.



Côté véhicule autonome, Mobileye a considérablement agrandit son programme de tests de véhicules autonomes aux Etats-Unis, en Europe et en Asie et dévoilé ses robots taxis. Ses ambitions du côté de la mobilité et du déploiement de services de robot taxi commencent à s'affirmer. Mais la R&D et les déploiements dans ce domaine sont très coûteux. Et si le véhicule autonome a longtemps été décrit comme devant arriver dans le quotidien, cette technologie est aujourd'hui loin d'être au point. La commercialisation d'un véhicule autonome auprès des citoyens semble assez lointaine.