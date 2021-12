Via lève 130 millions de dollars pour ses outils d'optimisation et de planification des transports

Via, spécialiste des algorithmes pour le transport partagé et à la demande, lève 130 millions de dollars. Une levée de fonds annoncée le 30 novembre 2021 qui valorise la start-up à 3,3 milliards de dollars. Janus Henderson a mené cette levée de fonds à laquelle ont également contribué des fonds et des comptes gérés par BlackRock, ION Crossover Partners, Koch Disruptive Technologies et son investisseur historique Exor.



Commercialisation de logiciels de gestion

La start-up fondée en 2012 se targue de transformer les réseaux de transport existants en réseaux numériques avancés. Elle se positionne comme un acteur du transport public en aidant les villes à avoir des réseaux optimisés et plus dynamiques. Via a mis au point une application de transport à la demande qui connecte en temps plusieurs usagers allant dans la même direction pour qu'ils partagent un même véhicule tout en optimisant les trajets. L'application, qui prend également en charge les réservations, peut être très utile dans le cadre des transports du dernier et premier kilomètre.



La start-up, qui peut exploiter elle-même le service dans certaines villes, commercialise également ses technologies auprès des villes. La commercialisation de son logiciel baptisé TransitTech lui rapporte la majorité de ses revenus. Elle assure qu'ils ont plus que doublé au cours de la dernière année et que la demande pour son logiciel est croissante. Elle se targue aussi d'avoir noué 500 partenariats dans plus de 35 pays.



"Les villes du monde entier reconnaissent le rôle essentiel que la technologie peut jouer dans l'amélioration de l'efficacité et de la qualité de leurs réseaux de transport en commun, déclarent les cofondateurs de Via Daniel Ramot et Oren Shoval. Notre logiciel fournit une solution de bout-en-bout qui aide les villes et les organismes publics à planifier, exploiter et optimiser chaque facette de leur système de transport".



Combiner itinéraires fixes et trajets à la demande

Avec cet apport financier, Via veut accélérer son expansion sur de nouveaux marchés, continuer à embaucher et accroître ses investissements dans l'innovation des produits. La start-up a récemment déboursé 100 millions de dollars pour s'emparer de Remix qui développe un logiciel de cartographie utilisé par les villes pour optimiser la planification des transports. Une acquisition qui fait sens.



Plus tôt dans le mois, Via a lancé un nouveau produit de planification à la demande développé grâce à cette acquisition. La solution combine les outils collaboratifs et de planification de Remix avec les données de transport à la demande de Via. Le but est d'aider les villes à comprendre et à planifier les trajets à la demande et les transports en commun à itinéraire fixe, comme les bus.