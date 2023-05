[Vidéo] Conversation avec Guillaume de Lavallade, DG de Hub One

Guillaume de Lavallade, DG de Hub One, est le premier invité de "Conversation avec", un format d'entretien vidéo réalisé en partenariat avec Digiworld Institute. Il revient pour nous sur l'activité historique de Hub One en tant qu'opérateur télécom des Aéroports de Paris et sur ses projets avec d'autres industriels, mais aussi sur les progrès des technologies cellulaires (LTE et 5G) et l'importance d'une vision stratégique mêlant innovation et sécurité.