[Vidéo] Deux concepts de lunettes de réalité augmentée Samsung fuitent sur Internet

Les projets de Samsung en matière de réalité augmentée ont été dévoilés à la faveur de deux vidéos promotionnelles qui ont fuité sur Internet. Le compte Twitter WalkingCat, connu pour sa capacité à dénicher ce genre d'informations, a publié les deux vidéos le 21 février.



De la réalité augmentée...

On y voit deux concepts. Le plus ambitieux consiste en des lunettes de réalité augmentée baptisées Samsung AR Glasses qui permettent de positionner des objets 3D dans l'environnement et d'interagir avec eux par hand tracking. Samsung présente ce concept comme sa vision de la prochaine plateforme informatique que l'on portera sur soi. Les cas d'usage incluent un "bureau en réalité augmentée" doté d'un clavier virtuel, des "appels holographiques" lors desquels on converse avec des correspondants modélisés en 3D pour plus de réalisme, et la possibilité de simuler tout son environnement.





...Et des lunettes connectées

Le second concept semble plus proche de ce qu'il est possible de faire à l'heure actuelle avec ce type de format (des lunettes relativement légères et fines et qui ne sont pas connectées par câble à un autre appareil). Baptisé Samsung Glasses Lite, il s'agit de lunettes connectées dont l'utilité est d'offrir un grand écran qui soit à la fois discret et portable. La vidéo en montre l'utilisation pour jouer à un jeu vidéo, regarder YouTube, travailler (avec Dex) ou contrôler un drone. Pour ce dernier cas de figure, en extérieur, les lunettes passent en mode "lunettes de soleil" en obscurcissant leurs verres.





Elles sont compatibles avec un contrôleur de jeu, une montre connectée Samsung Galaxy Watch, un clavier Bluetooth et la télécommande du drone. Dans chaque cas, un smartphone Samsung haut de gamme fournit la puissance de calcul, les lunettes font simplement office d'écran. Ces usages ne sont pas sans rappeler le concept XR Viewers de Qualcomm, qui propose l'utilisation de lunettes "légères" comme extensions du smartphone avec des usages simples de ce type (pas de suivi de la position dans l'espace, pas d'interactions spatialisées). La start-up chinoise Nreal a déjà un produit de ce type sur le marché.



Le concept AR Glasses est plus complexe. Les lunettes semblent fonctionner en autonomie et se rapprochent des projets de Facebook et Apple en la matière. Ces appareils étant soumis à d'importantes contraintes technologiques et financières, leur commercialisation à destination du grand public a peu de chances d'avoir lieu cette année. Ces capacités sont pour le moment réservées aux entreprises, avec des appareils plus gros et plus coûteux, comme Microsoft HoloLens 2 ou Magic Leap One.