Vincent Strubel succède à Guillaume Poupard à la tête de l'Anssi

La nomination du nouveau directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) ne se sera pas faite attendre bien longtemps. Le gouvernement a annoncé mercredi 4 janvier 2023 que Vincent Strubel est désormais le patron du "cyber-pompier" français.



Il retrouve une agence qu'il connaît bien, puisqu'il a effectué une bonne partie de sa carrière avant de prendre la direction de l'Opérateur des systèmes d'information interministériels classifiés (Osiic) à sa création en juillet 2020. Une agence sœur de l'Anssi, rattachée comme elle au Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, et dédiée à la sécurisation des communications du gouvernement.

Un prédécesseur prestigieux

Ce polytechnicien succède à Guillaume Poupard, qui fut un directeur charismatique et très apprécié pendant un mandat record de huit ans, et sous le règne duquel l'Anssi s'est profondément transformée pour acquérir une nouvelle dimension législative et politique. Comptant désormais pas loin de 600 personnes, la doctrine de l'agence et de son positionnement purement défensif (par opposition aux entités militaires d'autres pays qui assurent également des missions offensives) rayonnent même à l'international.



Guillaume Poupard a depuis rejoint Docaposte. Parmi les chantiers à venir pour l'Anssi sous cette nouvelle direction de Vincent Strubel : l'entrée en vigueur de la directive NIS 2.