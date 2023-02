Vinci Construction compare directement l'avancement de ses chantiers à leur maquette numérique avec Buildots

"On enlève la subjectivité de l’humain et du travail manuel", explique Philippe Ghattas, manager régional de la start-up israélienne Buildots. L’entreprise a été sollicitée par Vinci Construction, maitre d’œuvre de la construction du nouveau bâtiment de l'hôpital Royal Bournemouth, le Beach Building, en association avec la société de bâtiment et de génie civil Sir Robert McAlpine.

Ce projet d’une envergure de 22 650 mètres carrés s’avère complexe, multipliant les tâches de plomberie, d’électricité, de nombreux fluides… "Faire le tour du chantier pour analyser son avancement demanderait des heures à une personne. Nous avons un processus d’automatisation de la donnée pour mieux planifier l’organisation du chantier et des intervenants afin de livrer les travaux dans les temps."

Son casque équipé d’une caméra 360 degrés sur la tête, un ouvrier – ou plusieurs selon la dimension du projet – va capturer tout ce qui se passe sur le chantier. Les images seront téléchargées sur une plateforme afin que le système les comparent à la maquette digitale du BIM, au planning du chantier et aux autres éléments intégrés. "L’IA pourra dire si tout a été fait ou pas en fonction du niveau d’avancement attendu dans le BIM," indique Philippe Ghattas.

Un contrôle du chantier plus rapide et fiable

Pour Philippe Ghattas, Buildots garantie un réel contrôle du chantier et apporte les nécessaires confiance et connaissance du projet. "La collecte et l’analyse des données évitent de passer par la prise de note et leur retranscription, évitant les erreurs et les pertes de temps." Le responsable considère ainsi que les équipes sont plus productives et peuvent se consacrer à d’autres tâches, notamment en soulevant les points de blocage d’un planning ou d’un budget.

Les données sur l’avancement du chantier contribuent par ailleurs à évaluer les performances des sous-traitants et leur impact financier. "Les données de Buildots permettent de comparer les séquences d’activité selon les différentes méthodes utilisées par les entreprises et peuvent ainsi les aider à définir la plus pertinente à appliquer si elle est plus rapide, plus facile ou plus économique."

Avec cette technologie, Buildots entend ainsi transformer les méthodes de construction des bâtiments, en changeant les pratiques à partir des plannings et contrôles effectués. Outre Vinci Construction dans le cadre de la phase d’exécution du Beach Building, la start-up fournit également sa solution à d'autres maîtres d'œuvre comme GCC Construction.